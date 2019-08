GamePro Live auf MAX - Wir spielen Man of Medan

Die Gamescom ist vorbei, das bedeutet: GamePro Live ist wieder zurück! Und weil wir so viel in der Woche ohne Stream erlebt haben, wollen wir heute nicht nur mit euch spielen, sondern auch mit euch quatschen. Deswegen geht es in der ersten Stunde nur um euch, um uns, und vielleicht die Gamescom.

Ab 17 Uhr spielen wir dann Man of Medan, wobei wir hier noch nicht genau wissen, was uns eigentlich erwartet. Gruslig soll es sein, auf einem Boot soll es spielen - und im Koop spielbar sein. Falls auch ihr einen ersten Blick auf das Horror-Adventure werfen wollt, könnt ihr einschalten und mit uns über das Schicksal der harvarierten Teenager entscheiden.

Und wenn ihr dabei seid, haben wir vielleicht auch nicht so viel Angst.

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 28. August, ab 16 Uhr

Mittwochabend, 28. August, ab 16 Uhr Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.