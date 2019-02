GamePro Live auf MAX - Wir spielen Crackdown 3 und Trials Rising

Weil wir euch bei GamePro Live immer die Chance geben wollen, neue Spiele ganz genau zu betrachten und so herauszufinden, ob sie was für euch sein könnten, spielen wir diese Woche mit euch Trials Rising und Crackdown 3.

Crackdown 3 ist bereits erschienen und hat unseren Tester Tobi eher unbefriedigt zurück gelassen, heute wirft er sich für euch jedoch nochmal in den Kampfanzug und beantwortet alle Fragen, die ihr zum Xbox-exklusiven Action-Spiel habt.

Trials Rising hingegen kommt erst am 26. Februar in den Handel. Wir haben vorab bereits eine Version bekommen und schauen mit euch zum allerersten Mal ins Spiel rein. Wie gut sind Tobi und Ann-Kathrin im Stuntbiken? Sollte man beiden besser den Führerschein entziehen? Und wie oft müssen die beiden stürzen, bis einer von ihnen aus Wut in die Sofalehne beisst? Schaut rein und findet es heraus.

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 20. Februar, von 17 bis 19 Uhr.

Mittwochabend, 20. Februar, von 17 bis 19 Uhr. Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt? Trials Rising und Crackdown 3 auf der Xbox One X.