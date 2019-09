Teamshooter interessieren mich ja eigentlich nicht die Bohne, da nehme ich kein Blatt vor den Mund. Mit Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville erscheint bald jedoch der so ziemlich einzige Vetreter dieses Genres, der mich hinter dem Ofen hervorlocken könnte. Aktuell ist die so genannte Founders Edition erhältlich, in der während der Zeit bis zum Release alle Features des fertigen Spiels erscheinen sollen.

Grund genug für Tobi und mich, bei GamePro Live zu schauen, was im Moment in der Founders Edition enthalten ist, wie es sich spielt und wie wir uns im Kampf gegen andere schlagen. Tobi lobt die Serie ja über den grünen Klee, deswegen bin ich gespannt, was uns dort erwartet.

Außerdem werfen wir einen Blick auf den Beginn von Astral Chain, dem Action-JRPG, von dem ich wiederum nur Gutes gehört habe. Tobi beißt aus Neugier in den sauren Apfel und schaut mit uns in die erste Stunde rein, obwohl JRPGs eigentlich nicht sein Lieblingsgenre sind.

Wenn ihr euch für einen oder sogar beide Spiele interessiert, kommt heute Abend an unsere grüne Seite und schaut zu.

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 11. September, 17 bis 19 Uhr.

Mittwochabend, 11. September, 17 bis 19 Uhr. Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt?