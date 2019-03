Wisst ihr, wer weder räumliches Vorstellungsvermögen noch wirklich ausgeprägte Rätselskills hat? Ann-Kathrin. Und wisst ihr, wer sich mutig bereit erklärt hat, trotzdem mit ihr sowohl im neuen The Lego Movie 2 Videogame in Abgründe zu springen als auch geduldig im Rätselspiel The Witness zuzusehen, wie sie an einfachen Rätseln verzweifelt und in den Controller beißt? Tobi.

Wenn ihr Ann-Kathrin helfen wollt, besser dazustehen und vielleicht den ein oder anderen Tipp für die Rätsel in The Witness habt, seid ihr herzlich eingeladen, heute Abend bei GamePro Live einzuschalten und Tobi in seinem heldenhaften Unterfangen zu unterstützen.

Postapokalypse und Trauminseln

Eine kurze Info zu den Spielen, die euch erwarten: Das Lego Movie 2 Videogame ist, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, das Spiel zum aktuell im Kino laufenden Film. In einer mittlerweile postapokalyptischen Steinstadt werden Lucy, Batman, Eisenbart, Benny und Einhorn-Kitty entführt und müssen von Emmet gerettet werden. Wir fangen wie immer direkt am Anfang an, damit ihr euch ein Bild der ersten Stunde machen könnt.

The Witness hingegen ist weniger actionlastiger, aber dafür ordentlich was für den Kopf. Dort erwachen wir allein auf einer einsamen Insel, die voller Rätseltafeln ist, die gelöst werden müssen. Nur, dass wir dieses Mal nicht allein sind, denn wir haben ja euch. Die Rätsel variieren von einfach bis komplex, sodass ihr zuschauen könnt, wie wir in mehreren Stufen verzweifeln.

Wenn ihr dabei sein wollt, braucht ihr weder eine private Rätselinsel noch Lego. Schaltet einfach um 17 Uhr unseren Twitch-Kanal, Monsters and Explosions, an, und quatscht mit uns über Gott, die Welt, und warum räumliches Denken so eine widerliche Sache ist.

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Mittwochabend, 06. März, von 17 bis 19 Uhr Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions

Was wird gespielt? The Lego Movie 2 Videogame auf der Xbox One X und The Witness auf der PS4 Pro.