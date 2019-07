GamePro Live ist wieder aus dem Urlaub zurück! Zumindest halb, denn Ann-Kathrin hat diese Woche den gesamten Stream für sich. Deswegen bekommt ihr im Stream einen Einblick auf die beiden Spiele, die sie gerade nicht aus der Hand legen kann: Fire Emblem: Three Houses und Songbird Symphony.

Ab 17 Uhr: Fire Emblem: Three Houses

Bei dem ersten handelt es sich um eine Mischung aus Sozial-Simulation und Rndenstrategie, die Ann-Kathrin im Test von Three Houses begeistert hat. So sehr, dass sie nach der 50-Stunden-Kampagne mit den blauen Löwen direkt einen neuen Durchgang mit den roten Adlern gestartet hat. Den wird sie heute mit euch weiterführen.

Aber keine Angst: Die Intros, Vorgeschichte und den Auswahlprozess haben wir schon freigespielt, damit niemand gespoilert wird oder beim eigenen Durchlauf zu viel Wiederholung vor sich hat.

Außerdem: Songbird Symphony

Außerdem möchte sie euch noch für Songbird Symphony begeistern, einem Rhythmusspiel über das talentierte Vögelchen Birb, dass überall auf der Welt nach seinen Eltern sucht und sich unter anderem mit militanten Hühnern, mobbenden Magpies und einer weisen Eule auseinandersetzen muss.

Und dazu: Daily Chat ab 16 Uhr

Und weil sie euch alle so vermisst hat, ist sie außerdem schon ab 16 Uhr online, um mit euch über alles zu sprechen, was euch auf den Nägeln brennt. Wie war euer Sommer bis jetzt? Welches Haus wählt ihr in Fire Emblem? Sind Seekühe die besseren Delfine? Wenn ihr Lust habt, über diese und weitere Fragen mit ihr zu diskutieren, schaltet ab 16 Uhr ein.

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 31. Juni, von 16 bis 19 Uhr.

Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

