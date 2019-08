Es ist soweit! Das GamePro Live-Team ist wieder vereint. Und zur Feier des Tages zeigen wir, wie weit der Spielegeschmack von Tobi und Ann-Kathrin auseinandergehen kann. Tobi möchte mit euch in Sniper Elite 4 auf der PS4 reinspielen, während Ann-Kathrin euch dringend Songbird Symphony zeigen möchte.

Letzteres dreht sich um den kleinen Birb, ein Küken, dass in eine Identitätskrise stürzt als es merkt, dass sein Pfauen-Vater ihn nur adoptiert hat. Wer ist er? Wie kam er zu den Pfauen? Das versuchen wir in einem Plattformer herauszufinden, in dem Schalterrätsel mit laufenden Eiern gelöst und Bosskämpfe mit Rhythmusgefühl bestritten werden.

Ganz anders geht es in Sniper Elite 4 zu. Im Weltkriegsitalien 1943 kämpfen wir weiterhin gegen die Achsenmächte, die mittlerweile eine schallgesteuerte Schiffsabwehr-Rakete entwickelt haben, die den Alliierten wirklich Probleme machen könnte. Tobi führt euch im Alleingang durch Feindesland und möchte euch zeigen, warum man Sniper Elite 4 nicht unterschätzen sollte.

Außerdem könnt ihr Tobi mit Fragen über die Gamescom 2019 bombardieren, denn er fährt zusammen mit Linda auf nach Köln!

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 07. August, von 17 bis 19 Uhr.

Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt?