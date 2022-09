Meilensteine eines Magazins: 20 Jahre GamePro im Überblick

20 Jahre sind eine enorm lange Zeit. Ob die Gründer der GamePro im Jahr 2002 wohl gedacht hätten, dass es zwei Jahrzehnte später mal einen Rückblick oder gar ein Jubiläum wie dieses geben würde? Wir würden es zumindest einmal bezweifeln.

In den vergangenen Jahren hat sich vieles verändert. Nicht nur sind wir alle entsprechend älter geworden, auch in der Gaming- und Medienlandschaft hat es große Entwicklungen gegeben. Dementsprechend haben die Redaktion, das Heft und die Webseite seit der Gründung viele Veränderungen mitgemacht und etliche Höhen und Tiefen gemacht.

GamePro-Jubiläum

Dieser Artikel ist Teil unserer Jubiläumswoche anlässlich des 20. GamePro-Geburtstages. Mehr Artikel dazu findet ihr in unserer Übersicht.

Die GamePro-Meilensteine zum Durchklicken

Dementsprechend sind viele prägende Ereignisse und Meilensteine in der GamePro-Historie zusammengekommen, von denen wir einige in unserer Timeline zusammengefasst haben.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Durchblättern und vielleicht auch beim ein oder anderen Nostalgie-Moment!

An welches Ereignis in der GamePro-Historie erinnert ihr euch besonders gerne? Schreibt uns eure Meinungen und Gedanken gerne in die Kommentare.