Großes Jubiläum: GamePro feiert 20. Geburtstag!

Bestimmt hat euch eure Mama auch beigebracht, immer bescheiden zu sein und nicht mit Erfolgen anzugeben. Aber hey, 20 Jahre GamePro! Zu diesem Anlass vergessen wir alle Zurückhaltung und hauen mal so richtig auf die, äh, Torte! Denn natürlich ist das ganze GamePro-Team verdammt stolz drauf, dass wir nun schon seit zwei Jahrzehnten für euch aus der Welt der Videospiele berichten dürfen. So stolz, dass wir dieses Ereignis natürlich auf GamePro.de und gebührend feiern wollen.

Es ist viel passiert

Deswegen haben wir uns vorgenommen, euch zum Jubiläum ein dickes Paket aus abwechslungsreichen Artikeln vorgenommen. Da gibt es zwar natürlich einen ausführlichen Rückblick unseres Gründungs-Chefredakteurs Gunnar Lott auf die GamePro-Frühphase. Zugleich lassen wir aber unseren langjährigen Autor und Branchen-Kenner Stephan Freundorfer die Entwicklung der Konsolenlandschaft in den letzten 20 Jahren analysieren.

Kollege Kai (der ebenfalls sein 20er-Jubiläum als GamePro-Redakteur feiert!) nimmt euch mit hinter die Kulissen unserer Arbeit. Und zeigt dabei nicht nur unsere Meilensteine, sondern auch, wo wir richtig ins Klo gegriffen haben. Wir lassen geschätzte ehemalige Kollegen wie André Horn, Bernd Fischer, Benny Blum zu Wort kommen, aber natürlich kommen auch die aktuellen GamePros zu Wort und küren ihr Lieblings-Spielejahr.

Ach ja, die Spiele!

Jetzt hätten wir ja glatt das Wichtigste vergessen: die Spiele! Für unser Jubiläum hat sich Benny durch sämtliche bisher erschienenen GamePro-Ausgaben (20 x 12 = 240!) gewühlt, um die am besten bewerteten Titel aller Zeiten (gut, aller GamePro-Zeiten) herauszufinden und eine Top 20 (was sonst?) zusammenzustellen. Und weil er gerade dabei war, hat Benny unter großen persönlichen Opfern auch gleich noch eine Flop 20 geschrieben. Sorry, Benny!

Gänzlich unnostalgisch ist dagegen der Blick auf die Zukunft von GamePro. Rae, unsere aktuelle Chefredakteurin von GamePro.de, nimmt uns mit auf eine Reise durch die Evolution unserer Website in den letzten Jahren und ihre persönliche Reise mit der GamePro. Ein emotionaler Artikel, der zugleich einen spannenden Blick darauf bietet, wie heutzutage Websites ticken müssen, um bei den Lesern erfolgreich zu sein.

Danke, danke, danke!

Denn Erfolg – egal ob auf GamePro.de oder im gedruckten Heft – hängt immer von zufriedenen Kunden ab – also euch! Bei allem was wir hier tun denken wir stets an euch, unsere Leser. Nicht nur weil ihr quasi unsere Miete bezahlt, sondern einfach auch, weil wir das gleiche Hobby, die gleiche Leidenschaft haben. Diese Nähe zur Community zieht sich durch die ganze GamePro-Historie. Von den Treffen auf der ersten Games Convention über die gamescom bis hin zu den Tagen der offenen Tür bei uns in der Redaktion – auch wenn die natürlich in den letzten Jahren pandemiebedingt ausfallen mussten.

Wir freuen uns auch ehrlich über jeden Leserbrief und jeden Kommentar unter unseren Artikeln – auch wenn die vielleicht kritisch sind. Denn am Ende des Tages sorgt ihr dafür, dass wir die letzten 20 Jahre die Arbeit machen konnten, die wir lieben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch die nächsten 20 Jahre treu bleibt! Aber jetzt schon mal von uns an euch: Ein dickes Danke und auch in den kommenden Jahren viel Spaß mit unserer und eurer GamePro!

Und als gäbe es nicht genug zu feiern: Die GameStar wird 25 Jahre alt: Alles Wichtige dazu erfahrt ihr hier:

Unser Jubiläumsfahrplan und Veröffentlichungen in den kommenden Tagen:

Montag, 12. September: Wie alles begann: Die Anfänge der GamePro

Wie alles begann: Die Anfänge der GamePro Dienstag, 13. September 2022: Meilensteine eines Magazins: 20 Jahre GamePro im Überblick

Meilensteine eines Magazins: 20 Jahre GamePro im Überblick Dienstag, 13. September 2022: André Horn erinnert sich: Ich war der erste Let’s Player

André Horn erinnert sich: Ich war der erste Let’s Player Mittwoch, 14. September 2022: Groß geworden! Was in der Videospiel-Branche so los war

Groß geworden! Was in der Videospiel-Branche so los war Mittwoch, 14. September 2022: Kolumne von Markus: Heimlicher Konsolero: Schon vor dem Start dabei

Kolumne von Markus: Heimlicher Konsolero: Schon vor dem Start dabei Donnerstag, 15. September 2022: Die besten + miesesten Spiele in 20 Jahren GamePro

Die besten + miesesten Spiele in 20 Jahren GamePro Donnerstag, 15. September 2022: Kai blickt zurück: Was für ein unglaublicher Ritt!

Kai blickt zurück: Was für ein unglaublicher Ritt! Freitag, 16. September 2022: Von 2002 bis 2022: Welches war euer liebstes Gaming-Jahr? + Umfrage

Von 2002 bis 2022: Welches war euer liebstes Gaming-Jahr? + Umfrage Freitag, 16. September 2022: Bernd blickt zurück: Wundertüte GamePro

Bernd blickt zurück: Wundertüte GamePro Samstag, 17. September 2022: Ninos Anfänge bei GamePro: Schicksalhafte Games Convention

Ninos Anfänge bei GamePro: Schicksalhafte Games Convention Samstag, 17. September 2022: Tobi und seine Zeit mit GamePro: Konstante Unkonstante

Tobi und seine Zeit mit GamePro: Konstante Unkonstante Sonntag, 18. September 2022: Kolumne von Rae: Ein Liebesbrief zum Abschied

Ihr habt Glückwünsche oder Erinnerungen an eure bisherige Zeit mit der GamePro, die ihr gerne teilen würdet? Schreibt sie uns einfach in die Kommentare unter diesem Artikel, wir freuen uns!