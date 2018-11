Gamerscore-Weltrekord - Xbox-Spieler braucht 13 Jahre für 2 Millionen

Ray Cox ist Weltmeister: Der Xbox-Spieler mit dem Nickname Stallion83 hat als erster Mensch der Welt einen Gamerscore von zwei Millionen Punkten erreicht.

Damit bricht er vor allem seinen eigenen Rekord: Vor vier Jahren war er bereits derjenige, der als erstes einen Gamerscore von einer Million erreicht hatte.

Finanz-Genies wissen das schon lange: Die erste Million ist die schwierigste. Oder vielleicht doch nicht? Naja, zumindest dauert sie in diesem Fall länger als die zweite.

Ray Cox hat sein erstes Xbox Live-Achievement nämlich am 22. November 2005 erreicht. Es war "Cluster Buster" in Hexic HD. Die erste Gamerscore-Million knackte er dann 2014.

Die zweite ging dann deutlich schneller, vier Jahre später war es soweit. Für zwei Millionen hat er insgesamt also stolze 13 Jahre gebraucht.

13 years ago today I fell in love with Xbox achievements after unlocking "Cluster Buster" in Hexic HD for 5 G. Last night I unlocked this achievement in @Halo MCC that put me at exactly 2,000,000 Gamerscore. This is how I express my passion that burns from within for VIDEO GAMES pic.twitter.com/VymobeVZ5p