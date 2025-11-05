Besser als der Film und die Netflix-Serie: Avatar The Last Airbender erwacht erst als Kartenspiel so zum Leben, wie echte Fans es sich immer gewünscht haben

Im November erscheint das letzte Magic-Set 2025 und auch wenn ich persönlich nicht der größte Universes Beyond Fan bin, freue ich mich extrem darauf. Mit Avatar: The Last Airbender bekommt eine beliebte Animationsserie endlich das Crossover, das sie verdient.

Alte Mechaniken im neuen Gewand

Obwohl ich Fan der Serie bin, freut mich am neuen Set etwas anderes am Meisten: Schreine! Für alle, die sich jetzt verwirrt am Kopf kratzen: Schrein ist ein Sub-Typ von Verzauberungen, die stärker werden, je mehr Schreine man hat. Das Avatar-Set ist jetzt das vierte, das diesem Kartentyp neue Versionen spendiert. Auch die bisher übliche Schrein-Mechanik, dass entweder am Anfang oder Ende des Zuges etwas passiert, wird umgekrempelt.

Neue Karten zu alten Mechaniken, vor allem, wenn sie beliebt sind, kann man immer gebrauchen.

Aber auch zwei andere Mechaniken feiern ihr Comeback: Lektionen und Verbündete. Lektionen sind zwar für das beliebteste Format, Commander, weniger interessant, die 60-Karten-Formate mit Sideboard freuen sich aber über den Support. Was Lektionen so spannend macht? Es gibt Karten, die das Keyword "Learn" haben. Wenn ihr also "lernt" dürft ihr entweder eine Karte ziehen und dann eine abwerfen, oder euch eine Lektion aus dem Sideboard auf die Hand nehmen. Das macht diese Mechanik extrem flexibel.

Verbündete sind Kreaturen, die Fähigkeiten auslösen, wenn andere Verbündete bei euch ins Spiel kommen. Was genau dann passiert ist ziemlich variabel – manche geben euch Leben dazu, andere machen sich selbst und andere Verbündeter stärker. So oder so können sie schnell außer Kontrolle geraten, denn je mehr ihr von ihnen habt, desto schneller werdet ihr zu einer unaufhaltbaren Gefahr.

Ein Fest für Commander: So viele legendäre Kreaturen!

1:37 Die Live-Verfilmungen von Avatar waren eher weniger gut, zum Glück beziehen sich die Karten rein auf den Original-Cartoon.

Autoplay

Das Beste an Universes Beyond Sets sind aber eindeutig immer die legendären Kreaturen. Ist ja klar, dadurch hat man die Gelegenheit, mit seinen Lieblingscharakteren zu spielen! Ihr seid ein Fan des weisen Mentors, Onkel Iroh? Dann habt ihr gleich drei Varianten den weisen Feuerbender zu spielen! Auch Azula, Tai Lee und generell das ganze Team Avatar ist in mehreren Versionen vertreten.

Ich persönlich freu mich am meisten auf den Cabbage Merchant. Ihr wisst schon, der arme Kerl, dessen Salatkopf-Stand ständig von der Gaang im vorbeilaufen zerstört wird. Er bekommt nicht nur eine legendäre Karte, er wird auch auf einigen anderen Karten gefeatured – Wizards scheint das Meme "My cabbages..." genauso zu feiern wie der Rest von uns.

Einzig Fans der Fortsetzung, The Legend of Korra, gehen leer aus, das Set fokussiert sich ausschließlich auf die erste Iteration des Universums. Trotzdem wird hier für Avatar-Fans viel geboten und die Karten sind allesamt mit viel Liebe zum Detail und extra viel Flavor designt worden.

Ihr habt schon genug Magic-Karten und sucht nach anderen Deals? Dann gebe ich euch hiermit das beste Tool für Schnäppchenjäger an die Hand: unsere Deal-Übersichtsseite! Dort findet ihr jeden Tag aktuelle Angebote rund um Konsolen, Gaming, Brettspiele, Anime und vieles mehr. Schaut einfach mal rein und entdeckt Hammer-Rabatte, die man nicht verpassen sollte.