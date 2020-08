gamescom 2020 - Alle wichtigen Termine & Events in der Übersicht

Vom 27. bis zum 30. August findet die gamescom 2020 statt, wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur in etwas abgewandelter und rein digitaler Form. Nichtsdestotrotz haben sich etliche Publisher und Entwickler angekündigt, um im Rahmen der Messe ihre Spiele zu präsentieren. Auch Neuankündigungen und Weltpremieren werden erwartet, schließlich steht in diesem Jahr noch der Release der Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X bevor.

Dementsprechend gut gefüllt ist auch der Termin- und Event-Kalender für die digitale Messe. In unserer Übersicht findet ihr die wichtigsten davon.

Die gamescom 2020-Events in der Übersicht

Donnerstag, 27. August 2020

20 Uhr: gamescom Opening Night live mit Geoff Keighley (Vorprogramm bereits ab 19:30 Uhr, After Show ab 21 Uhr)

gamescom Opening Night live mit Geoff Keighley (Vorprogramm bereits ab 19:30 Uhr, After Show ab 21 Uhr) 22 - 0 Uhr: gamescom Studio

Freitag , 28. August 2020

11 Uhr: Politische Eröffnung der gamescom

Politische Eröffnung der gamescom 11 - 19 Uhr: gamescom congress, u.a. mit "Debatt(l)e Royale"

gamescom congress, u.a. mit "Debatt(l)e Royale" 13 - 19 Uhr: gamescom Studio

gamescom Studio 20 - 21:30 Uhr: gamescom Daily Show

Samstag, 29. August 2020

13 - 19 Uhr: gamescom Studio

gamescom Studio 19 - 20:30 Uhr: Awesome Indies

Awesome Indies 20 - 21:30 Uhr: gamescom Daily Show

Sonntag, 30. August 2020

16 - 20 Uhr: gamescom Studio

gamescom Studio 20 - 22 Uhr: gamescom: Best of Show & gamescom awards

Was sind gamescom Studio & die Daily Show?

Im Rahmen des gamescom Studios bekommt ihr sowohl alle aktuellen Enthüllungen, Gameplay-Sequenzen, Interviews und weitere spannende Infos zu den Spielen der gamescom präsentiert. Durch das Programm führen mehrere Hosts, nämlich Christian Fritz Schneider, Ann-Kathrin Kuhls, Leonie Baeßler und Sebastian Ossowski.

In der Daily Show werden die Highlights des jeweiligen Tages noch einmal zusammengefasst und aufbereitet präsentiert. Eure Hosts sind Michael Obermeier und Lara Loft.