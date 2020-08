gamescom 2020: Ubisoft stellt digitales Messe-Programm vor

Kurz vor Beginn der gamescom am kommenden Donnerstag, die im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie erstmals digital ausgetragen wird, erfahren wir täglich mehr über das, was uns auf der Videospiel-Messe erwartet. Nachdem viele Spiele der Eröffnungsveranstaltung, der Opening Night Live, bereits bestätigt wurden, hat jetzt Publisher Ubisoft das eigene Programm bekanntgegeben.

Terminplan: Ubisoft auf der gamescom 2020

Neben informativen Workshops, sogenannten Masterclasses, unter anderem zum Thema "Berufseinstieg in die Gamimgindustrie", werden auch verschiedene Turniere zu Spielen wie Hyper Scape oder Rainbow Six Siege ausgetragen. Zudem wird es ein Nerd-Quiz zu kommenden Ubisoft-Spielen geben, in dem sich Nils von Rocket Beans den Influencern Rewinside und Maty stellt.

Disclaimer: Webedia ist Mitglied des game-Verbands, der die gamescom mit ausrichtet. Als Medienpartner begleiten Webedia und damit auch Gamepro.de die digitale Spielemesse 2020.

Freitag, 28 August

13:00 Uhr - Masterclass Karrierekickstart: Dein Start in der Gamingindustrie

15:00 Uhr - Masterclass Anno 1800

17:00 Uhr - NerdQuiz

20:00 Uhr - Turnier: Rainbow Six Siege

Samstag, 29. August

19:00 Uhr - Turnier: Hyper Scape

Sonntag, 30. August

14:00 Uhr - Just Dance Streams

17:00 Uhr - Turnier: Brawlhalla

20:00 Uhr - Kreativchallenge mit PietSmiet zu Watch Dogs: Legion

Abschließend noch ein Hinweis für Lehrkräfte: Während der gamescom 2020 wird es mehrere kostenlose Live-Workshops zum Thema Digitales Lernen und Games im Schulalltag geben. Eine Vorabanmeldung ist zwingend erforderlich. Alle Infos zum gamescom congress 2020 findet ihr im verlinkten Artikel.