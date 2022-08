gamescom 2022: Aufgepasst, so bekommt ihr euer Ticket zum halben Preis

Nach zwei Jahren vor Ort-Pause eröffnet die gamescom vom 24. bis 28. August 2022 erneut die Pforten. Da gerade einmal zwei Wochen bis zum Start der Videospielmesse bleiben, versucht der Veranstalter koelnmesse weiteres Publikum anzulocken.

Da die Preise in diesem Jahr kräftig angezogen wurden und viele Publisher wie Sony und Nintendo der Messe eine Absage erteilt haben, sind so einige Messe-Fans anscheinend noch etwas unschlüssig. Umso erfreulicher ist es, dass ein Drittanbieter aktuell mit einer kräftigen Rabattaktion lockt.

Spart die Hälfte beim gamescom-Ticket

Aktuell bietet Groupon auf seiner Website einen Deal an, mit dem ihr 50 Prozent auf eine reguläre Tageskarte sparen könnt. So kostet ein Tagesticket, was euch unter der Woche einen Einlass von 10 bis 20 Uhr gewährt, nur 12,50 Euro statt 25 Euro. Das Ticket am Wochenende kostet nur 15,25 Euro statt 30,50 Euro.

Alle Schnäppchen seht ihr hier:

Do. 25.08.2022

Tagesticket (10-20 Uhr) für 12,50 €

Ermäßigtes Tagesticket (10-20 Uhr) für 9 €

Abendticket (16-20 Uhr) für 4,50 €

So. 28.08.2022

Tagesticket (9-20 Uhr) für 15,25 €

Ermäßigtes Tagesticket (9-20 Uhr) für 11,50 €

Abendticket (16-20 Uhr) für 4,50 €

Wieso nur Donnerstag und Sonntag? Groupon bietet aktuell unter „Wähle deinen Termin“ nur für diese beiden Tage einen Deal an. Die Tickets für Freitag sind zwar in der Beschreibung gelistet, könnten aber bereits ausverkauft sein. Das wäre auch nicht verwunderlich, immerhin zählen Freitag und Samstag zu den beliebtesten Tagen. Ihr solltet euch also gut überlegen, ob sich die Tickets am Donnerstag oder Sonntag für euch lohnen, auch wenn der Deal natürlich verlockend scheint.

Wie kann ich zusätzlich sparen? Falls ihr ein paar Euro sparen wollt, solltet ihr checken, ob ihr für das ermäßigte Tagesticket berechtigt seid. Die Tageskarte gilt für Schüler*innen, Student*innen, Auszubildende, Rentner*innen, Personen ab 65 Jahre, Schwerbehinderte und freiwillig Sozialdienstleistende gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises.

Kann euch diese Aktion überzeugen, ein gamescom-Ticket zu kaufen? Oder habt ihr euch sowieso schon eins gesichert?