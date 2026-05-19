Eltern räumen alten Kinderschrank aus und finden in einer Ecke einen hervorragend erhaltenen Nintendo 3DS: "Wolltest du das oder kann ich es wegwerfen?"

Hier seht ihr den Nintendo 3DS im Zelda-Look, der beinahe weggeworfen worden wäre (Bild: reddit.com/user/TheBKBurger/).

Eltern haben nicht unbedingt immer Verständnis dafür, was Kindern lieb ist. Aber diese hier haben zumindest vorher nachgefragt, bevor sie beinahe einen richtig gut erhaltenen Nintendo 3DS einfach in den Müll befördert hätten. Jetzt ist er wieder bei seinem Besitzer oder seiner Besitzerin.

Eltern räumen "nach 20 Jahren" Schrank aus und finden Nintendo 3DS

Bevor ihr jetzt zu Recht anmerkt, dass dieser Nintendo 3DS unmöglich 20 Jahre alt sein kann: Ihr habt ja Recht. Es ging dem Reddit-User nur um den Fakt, dass er vor 20 Jahren bei seinen Eltern ausgezogen ist und die jetzt nach all den Jahren angefangen haben, Zimmer und Schränke auszuräumen.

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Der Nintendo 3DS lag allerdings keine 20 Jahre in diesem Schrank, sondern wohl nur um die sechs. Der Urheber des Beitrags erklärt, zu Beginn der Coronavirus-Pandemie seinen Job verloren zu haben, weshalb er zurück zu seinen Eltern ziehen musste. In dieser Zeit hat er wohl auch seinen Nintendo 3DS dort liegen lassen.

Mittlerweile wohnt er aber nicht mehr dort und seine Eltern sind eben dabei gewesen, alte Schränke auszumisten. Wobei sie auf die liebgewonnene Handheld-Konsole des Kindes gestoßen sind. Da ihnen offenbar nicht klar war, womit genau sie es zu tun hatten, haben sie vorsichtshalber nachgefragt.

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Ein guter Call: So ein Nintendo 3DS kann mehrere Hundert Euro wert sein, auch gebraucht. Aber der emotionale, sentimentale Wert solcher Geräte liegt oft deutlich höher und ist manchmal durch kein Geld der Welt aufzuwiegen. Kaum auszumalen also, wie doof es gewesen wäre, wenn die das Teil weggeworfen hätten.

Die nächste Frage, die in den Kommentaren ebenfalls direkt aufgekommen ist: Es handelt sich bei dem hier nur teilweise sichtbaren Tier um einen Hund, und zwar um einen Boston Terrier. Er heißt Oberyn, hat auch noch einen Bruder namens Renly (was natürlich Game of Thrones-Namen sind) und hier findet ihr ein besseres Bild der beiden Doggos.

Und wenn der Nintendo 3DS nicht mittlerweile den Geist aufgegeben hat (wovon wir nicht ausgehen), dann spielen sie noch heute. Die Moral von der Geschichte: Falls ihr irgendetwas findet, das euren Kids gehört hat, fragt sie im Idealfall einfach, ob sie das noch haben wollen, bevor ihr es wegwerft. Ihr könntet sonst einen großen Fehler machen und vielleicht sogar wertvolle Raritäten in den Müll wandern lassen.

Habt ihr noch irgendwelche Schätze bei euren Eltern gelagert? Wisst ihr mit Sicherheit, ob sie noch da sind?