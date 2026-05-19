LEGO Batman-Codes: So kommt ihr an Boni für Vermächtnis des Dunklen Ritters

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters lässt euch ein großes Abenteuer mit dem Flattermann erleben. Bereits im Hauptmenü begrüßt euch dabei die Schaltfläche, über die Codes eingegeben werden können. Wir zeigen euch, was ihr freischalten könnt und was ihr dafür benötigt.
Codes in LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters
An dieser Stelle müssen wir direkt den Zahn ziehen und die Hoffnung zerstören, dass es kostenlose Boni gibt, die ihr per Codes eingeben könnt. Aktuell gibt es nämlich nur Codes, wenn ihr eines der folgenden LEGO-Sets gekauft habt:
- LEGO 76330 Batman Logo: Goldener Batman-Skin
- LEGO 76331 Batman v Superman Batmobile: Batman v Superman Batmobile + goldener Fahrzeug-Skin
- LEGO 76332 The Batman Batmobile: The Batman Batmobile + goldener Fahrzeug-Skin
- LEGO 76333 Batman & Robin Batmobile: Batman & Robin Batmobile + goldener Fahrzeug-Skin
In diesen Sets befindet sich in der Anleitung ein QR-Code, den ihr scannen könnt und der euch auf die LEGO-Webseite weiterleitet. Dort bekommt ihr dann euren einzigartigen und nur einmalig einlösbaren Code, den ihr im Spiel für die Boni eingeben könnt. Es ist also nicht möglich, die Boni zu teilen.
Ob sich das in Zukunft noch ändert und es auch kostenlose Boni gibt, muss sich zeigen. Wenn es aber weitere Codes gibt, erfahrt ihr das hier auf GamePro.de.
So löst ihr Codes in LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters ein
Um an die Codes für LEGO Batman zu kommen, müsst ihr die QR-Codes auf der Anleitung der Sets scannen und registrieren. Dafür braucht ihr auch einen LEGO Insiders-Account auf der offiziellen LEGO-Seite.
- Loggt euch in euren LEGO Insiders-Account ein
- Klickt rechts auf euren Account und auf "Meine Sammlung"
- Dann klickt dort auf "Set hinzufügen" und dann auf "QR-Code scannen"
- Dort erhaltet ihr dann den einmaligen, individuellen Code.
- Gebt diesen Code im Hauptmenü des Spiels ein.
- Bestätigt die Eingabe.
Sehr viel mehr müsst ihr nicht mehr machen, um an die Fahrzeuge und die goldenen Skins zu kommen. Ob es im Spiel noch mehr Codes geben wird, muss sich zeigen.
Habt ihr LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters und eins oder mehrere der passenden Sets?
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