gamescom Award 2020: Die ersten Gewinner stehen fest

Wie in jedem Jahr werden auch bei der digitalen gamescom 2020 wieder die gamescom Awards verliehen, mit denen die besten Spiele der Messe ausgezeichnet werden. Bei der Eröffnung in der gestrigen Opening Night Live wurden in vier Genre- und drei Plattform-Kategorien schon die ersten Preisträger bekannt gegeben, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Genre-Kategorien

Bestes Action-Adventure

Bestes Action-Spiel

Star Wars: Squadrons, Electronic Arts

Bestes Indie-Spiel

Bestes Multiplayer-Spiel

Operation: Tango, Clever Plays

Plattform-Kategorien

Bestes Xbox-Spiel

Tell Me Why, Microsoft

Bestes Nintendo Switch-Spiel

Little Nightmares 2, Bandai Namco Entertainment

Bestes PlayStation-Spiel

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Diese Gewinner haben nun auch die Chance, von der internationalen Fach-Jury am Ende der Messe mit dem Hauptpreis Best of gamescom prämiert zu werden. Der wird zusammen mit den restlichen Jury-Auszeichnungen sowie einigen Community-Preisen dann im Rahmen der gamescom: Best of Show am Sonntag, dem 30. August 2020, ab 20 Uhr deutscher Zeit verliehen.

Im folgenden Artikel könnt ihr euch nochmal die Übersicht über alle Nominierungen in den Genre- und Plattform-Kategorien anschauen:

Was die Opening Night Live neben der Preisträger-Bekanntgabe alles an Spielen zu bieten hatte, haben wir euch hier zusammengefasst:

GamePro und die gamescom

Als Medienpartner der gamescom gibt es bei uns nicht nur die gewohnte Messeberichterstattung mit den wichtigsten News, Reveals und Trailern, sondern auch allerlei Livestreams, in denen das Webedia Gaming-Team jeden Tag spannende Shows und alles Wichtige von der Messe für euch aufbereitet.

Darüber hinaus haben wir aber auch in der virtuellen Indie Booth Arena einen Stand, in dem ihr den GamePro-Redakteuren sogar einen Besuch abstatten könnt.

Alle weiteren wichtigen Infos zur gamescom findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

Wie gefällt euch die gamescom 2020 bislang? Seid ihr mit den bisherigen Preisträgern der gamescom Awards zufrieden?