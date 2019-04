GameStop will offenbar ein neues Angebot testen, um für mehr Kundenzufriedenheit zu sorgen. Unter dem Namen "Guaranteed to Love It" soll es in Zukunft möglich sein, Spiele für kurze Zeit nach dem Kauf wieder zurückzugeben, wenn sie euch nicht gefallen. Und zwar zum vollen Preis, den ihr beim Kauf bezahlt habt. Den Anfang macht Days Gone und das Angebot gilt vorerst nur für einen begrenzten Zeitraum und auch nur in den USA.

GameStop gibt euch euer Geld zurück, wenn euch Days Gone nicht gefällt

GameStop gibt Geld-zurück-Garantie: Zunächst wurde die Initiative über den Umweg eines Memos geleakt. Mittlerweile hat das Unternehmen den Vorstoß allerdings gegenüber Polygon bestätigt: Wer Days Gone ausprobiert hat und nicht überzeugt wurde, kann das Spiel zurück geben und bekommt den gesamten Kaufpreis erstattet.

Das funktioniert ausdrücklich auch, wenn die Verpackung geöffnet wurde. Sonst könntet ihr das Spiel schließlich nicht ausprobieren. Theoretisch wäre es also möglich innerhalb kurzer Zeit den gesamten PS4-Titel durchzuspielen und anschließend wieder zurück zu geben.

GameStop plant angeblich neues Konzept

Mit einer großen Änderung

Die Sache hat allerdings einige Haken

Nur Days Gone: Auch wenn die Garantie-Initiative offenbar bald auch mit anderen Spielen funktionieren soll, klappt das Ganze zunächst erstmal nur mit Days Gone. GameStop kündigt die Initiative allerdings so an, als wäre sie längerfristig und auch noch mit anderen Titeln geplant.

Nur direkt nach der Veröffentlichung: Das erscheint am 26. April und kann bis einschließlich dem 28. April zurückgegeben werden. Ihr könnt das Spiel also nur innerhalb der ersten 48 Stunden nach dem Kauf wieder zurückgeben und auch nur dann, wenn ihr es zum offiziellen Launch-Termin erstanden habt.

Ihr könntet euch die Zombie-Hatz also nicht erst später kaufen, um es innerhalb von zwei Tagen wieder zurück zu geben.

Nur mit der Standard-Edition: Zusätzlich müssen US-Kunden auch beachten, dass das Ganze nur mit der Standard-Edition von Days Gone funktioniert und dass der 28. April ein Sonntag ist.

Geht das auch bei uns? Ob die Aktion auch in Deutschland stattfindet, steht aktuell noch nicht fest. Wir haben bei GameStop nachgefragt und werden diesen Artikel bei einer Antwort entsprechend updaten.

Wie findet ihr diese Umtausch- beziehungsweise Rückgabe-Möglichkeit? Glaubt ihr, dass GameStop das in Zukunft auf alle Titel ausweitet?

