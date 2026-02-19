Der Gaming-Handheld mit dem fairsten Preis: Warum solche „Konsolen“ für mich die Zukunft sind

Bei Amazon ist eine absolute Empfehlung eines Gaming-Handhelds gerade zu einem wirklich fairen Preis zu haben.

Wer gerade weder eine Konsole noch einen adäquaten Gaming-PC sein Eigen nennt, sitzt ganz schön auf dem Trockenen. RAM für 400€, Grafikkarten für 1.000€ und Spielekonsolen, die trotz sechs Jahren auf dem Buckel mehr Geld kosten als an Tag 1 – das macht nicht gerade Laune auf Zocken.

Bei Amazon habe ich gerade DIE Lösung für dieses Problem gefunden: eine absolute Empfehlung von einem Gaming-Handheld, mit einem absolut fairen Preis.

Zocken in der Hardware-Krise 2026

Warum Gaming-Handhelds für mich aus der Zukunft des Gamings grundsätzlich nicht mehr wegzudenken sind, erkläre ich euch weiter unten noch. Zuerst aber möchte ich mich der aktuellen Lage auf dem Spielemarkt widmen.

Ihr seid wirklich nicht allein, wenn euch die Lust auf Gaming mehr und mehr vergeht. Moderne Komponenten werden immer teurer, auch ganz ohne Speicherkrise. Letztere beschert uns obendrein explosionsartig steigende Preise auf SSDs und RAM. Gekrönt wird das Ganze von immer größeren Versprechen moderner AAA‑Spiele und immer größerer Enttäuschung. Meine letzte Enttäuschung heißt beispielsweise Battlefield 6, aber sicher könnt auch ihr euch an ein teures Spiel erinnern, das seine Versprechen nicht eingehalten hat.

Das Zotac Zone ist ein kleiner Gaming-PC zum Mitnehmen und insgeheim die beste Alternative zum Steam Deck.

Dennoch will ich dieses Hobby nicht aufgeben, und dafür braucht es zwei Dinge: eine andere Art von Spielen, die mich da abholen, wo mich große Studios im Regen stehen lassen, und Hardware, auf der ich diese Spiele genießen kann. Wenn es euch an solcher Hardware fehlt, dann schaut euch unbedingt dieses Angebot bei Amazon an – zu den Spielen komme ich jetzt.

Wenn euch der Test zum Handheld von meinem lieben Kollegen Linh interessiert, dann schaut mal hier:

Indie-Spiele & Handhelds sind wie füreinander geschaffen!

Die Gaming-Landschaft erlebt bereits seit Längerem eine Renaissance der Indie-Spiele. Für mich eine verständliche Entwicklung, denn reiche, aber risikoscheue AAA-Studios hinterlassen immer öfter große Lücken, was neue Mechaniken und mutige Geschichten angeht. Während solche Blockbuster also gerade regelrecht an ihrer Opulenz ersticken, fokussieren sich unabhängige Entwickler auf ihr eigenes Gameplay und wundervolle Artdesigns – die kreative Diversität ist dank der Indie-Szene so stark wie lange nicht mehr.

Für mich sind Plattformen wie das Zotac Zone und andere vergleichbare Handhelds prädestiniert für Indiespiele. Solche Titel setzen häufig auf repetitive, aber motivierende Abläufe, die sich ideal in die kleinen Lücken meines Alltags integrieren lassen. Genau in diesen Lücken habe ich oft keine Lust, meinen Rechner hochzufahren – einfach kurz auf die Couch legen und eine Runde spielen.

Auf der Couch, im Bett oder in der Mittagspause: Mit einem Gaming-Handheld könnt ihr immer dann spielen, wenn ihr gerade Zeit habt.

Muss es immer das beste Gaming-Handheld sein?

Ob es dafür gleich ein Luxus-Handheld wie das ASUS ROG Xbox Ally X oder MSI Claw 8 AI+ sein muss, wage ich zu bezweifeln. Fakt ist: Meine Zeiten mit diversen Gaming-Handhelds aller Preisklassen habe ich bislang immer enorm genossen!

Dass Indie-Perlen heute bevorzugt auf Handheld-Konsolen wie dem Steam Deck, der Nintendo Switch oder dem Zotac Zone so aufblühen, ist also kein Zufall. Diese Plattformen sind für Indie-Games geradezu prädestiniert: Die Ästhetik dieser Spiele entfaltet auf den kleinen Displays ihre Wirkung, während die von mir oben beschriebene „Pick-up-and-play“-Mentalität perfekt mit dem Game-Design zusammenspielt. Maximale Rechen- und Grafikleistung sind hingegen zweitrangig.

Genau deswegen rate ich euch jetzt zum Zotac Zone und genau deshalb ist es auch so gut wie ausverkauft. Zwar gabs die Konsole schon mal günstiger, aber in Zeiten, in denen zwei RAM-Riegel schon über 400€ kosten, ist der kleine Handheld-Gaming-PC ein Top-Deal!