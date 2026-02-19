Legendäre Mewtu-Ex-Karte und 4 Booster: Diese Pokémon-Karten schauen unverschämt gut aus!

Pokémon Sammelkarten sind auch 2026 noch ein heißes Thema!

Das Team Rocket feiert sein großes Comeback und mit ihm einer der ikonischsten Antagonisten der Franchise-Geschichte: Mewtu. Die Tin-Box "Team Rocket – Mewtu-ex" ist für mich ein echtes Higlight, weil sie dieses düstere, coole Design der frühen 2000er mit der modernen Spielstärke von heute kombiniert.

Aber lohnt sich der Kauf wirklich nur wegen der Optik, oder steckt auch spielerisch genug Substanz unter dem Metalldeckel?

Düsteres Design und Sammler-Appeal: Der erste Eindruck

Für mich fängt das Erlebnis bei einer Tin-Box immer mit der Verpackung an. Das matte Schwarz der Box, gepaart mit dem großen roten „R“ und dem bedrohlich blickenden Mewtu-ex, sieht einfach edel aus.

Was bedeutet das „ex“ eigentlich?

Falls ihr nach einer längeren Pause wieder einsteigt: Der Begriff ex steht für eine besonders mächtige Form von Pokémon. Sie haben deutlich mehr Kraftpunkte (KP) und stärkere Attacken als normale Karten, geben dem Gegner aber auch zwei Preiskarten, wenn sie kampfunfähig werden. Das macht das Spiel taktisch viel tiefer, weil ihr genau abwägen müsst, wann ihr euer Mewtu-ex in den Kampf schickt.

1:23 Pokemon Trading Card Game Classic - Trailer zur Neuauflage der 1. Generation - Trailer zur Neuauflage der 1. Generation

Die Promokarte: Mewtu-ex mit genialem Artwork

Die enthaltene Mewtu-ex Promokarte ist für die meisten vermutlich der Hauptgrund für den Kauf. Da sie ein festes Artwork hat, wisst ihr genau, was ihr bekommt. In meinen Augen ist das Design eine wunderbare Hommage an das „Giovanni’s Mewtwo“ aus der alten Gym-Challenge-Ära, aber mit dem modernen Holo-Glanz von 2026.

Was bekommt ihr alles in der Sammelbox?

In meinen Augen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis einer Tin-Box immer davon abhängig, welche Booster-Packs im Inneren schlummern. Das ist natürlich auch immer in Stück weit Glückssache.

Hier ist die Übersicht für euch:

1 Promokarte: Mewtu-ex mit exklusivem Team Rocket Artwork.

Mewtu-ex mit exklusivem Team Rocket Artwork. 4-5 Booster-Packs: Booster-Packs mit jeweils 10 Boostern für eure Sets.

Booster-Packs mit jeweils 10 Boostern für eure Sets. 1 Code-Karte: Damit schaltet ihr Mewtu-ex für das Pokémon-Sammelkartenspiel-Live frei.

Damit schaltet ihr Mewtu-ex für das Pokémon-Sammelkartenspiel-Live frei. Die Tin-Box selbst: Ideal, um eure doppelten Karten oder Energien stilvoll zu verstauen.

Wer erinnert sich noch an den ersten Pokémon-Kinofilm? Hier? Ich habe ihn damals sogar wirklich im Kino gesehen.

Spielbarkeit: Kann Mewtu-ex im aktuellen Meta mithalten?

Laut Meinung einiger Fans nach sind Psycho-Decks momentan extrem stark, da sie viele Möglichkeiten haben, Energien schnell aus dem Ablagestapel zurückzuholen. Mewtu-ex glänzt hier oft durch eine Attacke, die mehr Schaden macht, je mehr Energie an ihm (oder allen euren Pokémon) liegt.

Ich finde, dass Mewtu-ex besonders in Kombination mit Karten wie Guardevoir oder speziellen Team-Rocket-Unterstützerkarten eine echte Bedrohung darstellt. Es ist keine Karte, die man einfach so in jedes Deck wirft, aber wenn man sein Deck um Mewtu herum baut, fliegen die Fetzen!