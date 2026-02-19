Mittelalter-Fantasy vom Feinsten: Rollenspiel-Hit kommt nächste Woche auf PS5!

Dieses Action-Rollenspiel hat schon vor zehn Jahren die Fans begeistert. Jetzt kommt es im PS5-Remaster zurück.

Am 27. Februar, also nächste Woche Freitag, erscheint das PS5-Remaster eines großen Fantasy-Rollenspiels, das im Original bereits viel Lob von Kritikern und noch mehr Lob von Fans eingeheimst hat. Wenn ihr es euch jetzt noch schnell physisch schnappen wollt, findet ihr es hier bei Amazon, wo ihr eine Preisgarantie bekommt und automatisch weniger zahlt, falls das Spiel in den letzten Tagen vor Release noch günstiger werden sollte:

Übrigens hat sich das Rollenspiel-Remaster einen schwierigen Release-Termin ausgesucht, denn am selben Tag erscheint mit Resident Evil Requiem auch eines der ersten ganz großen AAA-Highlights des Jahres. Daneben stehen in den nächsten Wochen noch ein paar weitere spannende PS5-Releases an. Hier ein paar der Wichtigsten:

Düstere Story & schnelle Action: Das bietet das Rollenspiel im PS5-Remaster!

In Tales of Berseria seid ihr meist in der Party unterwegs, im Kampf könnt ihr zwischen Charakteren wechseln.

Es geht hier um Tales of Berseria, das zehn Jahre nach dem ursprünglichen Release mit einem Remaster auf die aktuelle Konsolengeneration zurückkehrt. Dieses bietet natürlich hübschere Grafik und auch ein paar Gameplay-Verbesserungen sowie neue Komfort-Funktionen wie Markierungen für Missionsziele und die Möglichkeit, kleinere Kämpfe zu vermeiden, um schneller voranzukommen. Auch einige zusätzliche Inhalte wie Charakter-Outfits sind dabei.

Tales of Berseria ist ein Action-Rollenspiel mit Third-Person-Perspektive, das euch, wie üblich in der Tales-Reihe, in Kämpfen in 3D-Arenen schickt, in denen ihr Monster und andere Feinde mit zahlreichen Spezialattacken und magischen Fähigkeiten zur Strecke bringt. In der Regel seid ihr dabei mit einer Party aus vier Charakteren unterwegs, zwischen denen ihr wechseln könnt. Neu im Vergleich zu den Vorgängern ist, dass ihr mit den Seelen eurer Gegner eure Kräfte aufladen könnt.

1:54 Tales of Berseria - Trailer zur Original-Version des düsteren Fantasy-RPGs

Autoplay

Das Fantasy-Abenteuer versetzt euch in das mittelalterliche Heilige Königreich Midgand, das nicht nur vom Dämonen bedroht, sondern auch von den Exorzisten der eigenen Kirche unterdrückt wird, die sämtliche Emotionen aus der Menschheit auslöschen wollen. Ihr schlüpft in die Rolle von Velvet, die nach dem Verlust ihrer Familie und Jahren im Gefängnis Rache am Oberhaupt der Exorzisten üben will. Die Story liefert düstere Fantasy vom Feinsten und ist einer der Hauptgründe für den Erfolg des RPGs.

Im Original war Tales of Berseria zwar kein Megahit, aber bereits ein sehr gutes Action-RPG mit einem Wertungsdurchschnitt von 80 Punkten laut OpenCritic. Bei den Fans kam das Fantasy-Epos sogar noch besser an: Auf Steam sind die Rezensionen bis heute zu 91 Prozent positiv. Solange das PS5-Remaster einfach noch ein bisschen hübscher und komfortabler ist, sollte hier also nicht viel schief laufen können.