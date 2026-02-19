Wieso spielt niemand dieses tolle PS5-Soulslike, obwohl es so wunderschön ist?

Das Artdesign dieses PS5-Soulslikes liefert bildhübsche Szenen, doch auch spielerisch wird hier einiges geboten.

Das Action-Rollenspiel, das trotz kreativer Ideen und schicker Spielwelt leider kaum jemand gespielt zu haben scheint, wirkt wie eine schicke Mischung aus Dark Souls und God of War.

Dark Souls, Gold of War & Metall: Das bietet das vergessene PS5-Soulslike!

Blades of Fire lässt euch durch eine düstere, atmosphärische Welt reisen.

Es geht hier um Blades of Fire, ein düsteres Fantasy-Rollenspiel, in dem sich alles um Metall dreht: Ihr spielt nämlich den Krieger Aran de Lira, den letzten Schmied einer Welt, in der nahezu alles Metall in Stein verwandelt wurde. Aran ist der Einzige, der noch Stahl schmieden kann – und nutzt diese Fähigkeit natürlich, um mächtige Waffen herzustellen, damit durch die Welt zu ziehen und gefährliche Monster zu schnetzeln.

Beim Fortschrittssystem bleibt Blades of Fire nah am Vorbild Dark Souls: Sterbt ihr, respawnen die Gegner und ihr werdet an den letzten Speicherpunkt gesetzt, nur ist das hier ein Amboss statt eines Lagerfeuers. Außerdem sammelt ihr keine Seelen, sondern Material zum Schmieden, und ihr verliert beim Tod die Waffe, die ihr gerade tragt, könnt sie euch aber wiederholen.

Ihr seid in Blades of Fire nicht allein unterwegs, sondern werdet von einem jungen Gelehrten begleitet, der euch nebenbei mit Infos über die Welt versorgt.

Beim Kampfsystem konzentriert sich Blades of Fire zwar soulslike-typisch auf den Nahkampf und bietet zudem die üblichen knackigen Bosskämpfe, hält aber auch einige Besonderheiten bereit. So könnt ihr etwa verschiedene Körperteile eurer Feinde angreifen. Ähnlich wie in Dark Souls spielen sich die Kämpfe dabei vergleichsweise langsam und taktisch: Wenn ihr angreift, solltet ihr besser auch treffen, denn eure Feinde bestrafen Fehler hart.

Neben dem Gameplay ist die Spielwelt das große Highlight, denn obwohl Blades of Fire kein großes AAA-Spiel ist, zaubert es dank seines tollen Artdesings wunderschöne Szenen mit imposanten Bauwerken, die die Kinnlade herunterklappen lassen, auf den Bildschirm. Auf eurer Reise macht ihr zudem so einige interessante Begegnungen und stoßt auf Geheimnisse, über die ihr von dem jungen Gelehrten Adso, der Aran begleitet, mehr erfahrt.

Durch die Dynamik zwischen den beiden und den vergleichsweise starken Story-Fokus erinnert Blades of Fire stellenweise deutlich an God of War, mit dem es auch die eher lineare Struktur gemein hat. Doch wenngleich Blades of Fire kein Open-World-Spiel ist, bringt es mehr als genug Umfang mit: Ihr könnt mit einer Spielzeit von satten 50 Stunden rechnen.