Gaming-Studie erklärt PlayStation-Besitzer zu den treusten Fans

Viele Menschen halten bestimmten Marken die Treue. Haben sie sich einmal an etwas gewöhnt, bleiben sie dabei. Das kann für alles Mögliche gelten, egal ob es Schuhe, Hosen oder Videospiele sind. Auch bei Konsolen trifft das oft zu, muss aber natürlich nicht immer so sein. Eine Studie will jetzt herausgefunden haben, dass die PlayStation-Käufer am loyalsten sind, wenn es um die Treue zur Marke geht.

Studie: PlayStation-Fans bleiben ihrer Marke offenbar am ehesten treu

PlayStation an der Spitze: Die Gaming-Marken mit der größten Kunden-Loyalität sind laut der Umfrage PlayStation an erster Stelle mit 40,7%, Xbox an zweiter Stelle und Nintendo auf dem dritten Platz.

PlayStation: 40,7 %

Xbox: 31 %

Nintendo 30,4 %

Gaming-PC-Marke 14,7 %

Gaming-Laptop-Marke: 8,6 %

HTC Vive: 3,6 %

Oculus Rift: 3,3 %

PS5 & Xbox Series X: Einer von drei Menschen plane, sich die neue PlayStation zu kaufen. Dazu seien es im Vergleich einer von vier Menschen, der beabsichtige, sich die neue Xbox Series X zu holen. 8 % der Befragten wollen offenbar beide Geräte anschaffen, wenn es soweit ist.

Im Rahmen der Studienergebnisse wird zusätzlich noch darauf hingewiesen, dass viele Spieler nicht unbedingt nur einer Konsolen-Marke die Treue halten wollen. Es könne auch sein, dass es ihnen vor allem an bestimmten Spiele-Franchises liege, die es nur auf den jeweiligen Systemen gibt.

Was ist das für eine Umfrage? Für die Studie von Best SEO Companies wurden insgesamt rund 1.800 Menschen nach ihrer Marken-Loyalität befragt. Dabei ging es unter anderem um Fastfood-Ketten, Smartphones oder Sneaker. Bei 1.800 Menschen besitzt das Ergebnis nicht allzu viel Aussagekraft, aber es kann zumindest eine gewisse Tendenz abzeichnen.

Auch wenn es dabei keine richtigen Überraschungen gibt: Alles in Allem solltet ihr die Studien-Ergebnisse wie immer mit der gebotenen Vorsicht genießen.

