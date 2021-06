Nach den Avengers kommen jetzt die Guardians of the Galaxy an die Reihe. Im Rahmen der E3 2021 hat Square Enix ein Action-RPG zu Star-Lord und Co. angekündigt - allerdings mit kompletten Fokus auf Singleplayer. Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Guardians of the Galaxy: Erstes Gameplay zum Marvel-RPG von Eidos Montreal

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zum Spiel anschauen:

Kein Multiplayer: Marvel's Guardians of the Galaxy will eine reine Einzelspieler-Erfahrung werden und das heißt auch, dass auf Koop-Mechaniken verzichtet wird. Wir werden nur Star-Lord steuern und den Rest der Guardians im Kampf via Befehlen anleiten - also ihre Spezialfertigkeiten auslösen.

Die Geschichte von Marvel's Guardians of the Galaxy soll eine komplett neue Story erzählen, auch wenn sich die Macher mit Lady Hellbender auf eine bereits bekannte Bösewichtin verlassen.

Unsere Einschätzung: Ich hatte die Gelegenheit, mir das Spiel schon vor der E3 einmal genauer anzuschauen. Was ich davon halte und was ich mir erhoffe, könnt ihr in meiner Preview zu Marvel's Guardians of the Galaxy nachlesen.

