Gayming Awards 2022: Die komplette Liste mit allen Gewinner*innen

Die Gayming Awards sind 2022 in die zweite Runde gegangen und haben zum ersten Mal live stattgefunden. Ausgezeichnet wurden wie bereits 2021 Videospiele, Brettspiele, Comic-Bücher und eSportler*innen, die sich im Hinblick auf Diversität und Inklusivität hervor getan haben. Neu hinzu kam dieses Jahr die Kategorie "LGBTQ Streamer Rising Star", bei der es um Streamer*innen geht, die noch verhältnismäßig unbekannt sind, aber bereits besonders zur LGBTQIA*-Community im Gaming beigetragen haben.

Gayming Awards 2022: Das sind die Gewinner*innen

Life is Strange: True Colors hat gleich drei Auszeichnungen mit nach Hause genommen. Dazu zählt die wohl wichtigste Kategorie des Game of the Year, in der sich True Colors gegen die ebenfalls großartigen Spiele Unpacking, Boyfriend Dungeon und Psychonauts 2 durchgesetzt hat. Die Preisträger*innen wurden am gestrigen 25. April in einem Stream aus dem Londoner Troxy Theater bekannt gegeben.

Hier seht ihr die Kategorien und Gewinner*innen im Überblick:

Game of the Year

Life is Strange: True Colors - WINNER

Boyfriend Dungeon

Psychonauts 2

Unpacking

64 7 Mehr zum Thema Life is Strange True Colors im Test: Wir mussten weinen

Gayming Magazine Readers' Award

Resident Evil Village - WINNER

Boyfriend Dungeon

Forza Horizon 5

Metroid Dread

Sable

Shin Megami Tensei V

Super Monkey Ball Banana Mania

The Great Ace Attorney Chronicles

Industry Diversity Award

Ukie's #RaiseTheGame pledge - WINNER

I Need Diverse Games

London Gaymers

Women in Games International

Authentic Representation Award

Life is Strange: True Colors - WINNER

Boyfriend Dungeon

Unpacking

Unsighted

Best LGBTQ Character Award

Alex Chen, Life is Strange: True Colors - WINNER

Helmut Fullbear & Bob Zanotto, Psychonauts 2

Steph Gingrich, Life is Strange: True Colors

Meredith Weiss, Lake

Best LGBTQ Indie Game Award

Unpacking - WINNER

A Year Of Springs

Boyfriend Dungeon

Lake

Sword of the Necromancer

When The Night Comes

Bald auf PS4/PS5 Unpacking hat mir seine packende Story nur mit Umzugskartons erzählt

LGBTQ Streamer Rising Star Class of '22

ItsMeHollyy

Cruuuunchy

CoderGirlChan

LuciaEverblack

Luke_Boogie

Trish Olson

LGBTQ Streamer of the Year

Aimsey - WINNER

BlizzB3ar

CriticalBard

Eevoh

Eret

Nihachu

ReadySetBen

RekItRaven

Sammy M Jay

Shaaba and Jamie

Shawn

Toph

Best LGBTQ Comic Book Moment

The Pride Omnibus - WINNER

DC Pride #1

Killer Queens

X-Factor #10

LGBTQ Tabletop Game Award

Adventuring With Pride: Queer We Go Again - WINNER

The House Doesn't Always Win

Thirsty Sword Lesbians

Wanderhome

Best LGBTQ Contribution to Esports

Emi "CaptainFluke" Donaldson - WINNER

Amanda Stevens

Cloud9 White Valorant Team

Chicago Metropolitan Sports Association [CMSA]

Zusätzlich zu den 11 Kategorien existiert auch noch der Gayming Icon Award, bei dem eine Person ausgezeichnet wird, die einen ganz besonders positiven Einfluss auf die LGBTQIA*-Community im Gaming nehmen konnte. Der Preis ging 2022 an Tanya DePass, die unter anderem die gemeinnützige Organisation I Need Diverse Games gegründet hat.

Welchen der Titel hättet ihr zum Game of the Year bei den Gayming Awards 2022 gewählt?