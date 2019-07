Gears 5 hat keinen Battle Royale-Modus, aber der könnte noch kommen

Erst kürzlich konnten Vorbesteller und Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten einen ausgiebigen Blick in den Multiplayer-Modus von Gears 5 werfen. Zur Auswahl standen dabei unter anderem der neue Arcade-Modus sowie King of the Hill und Escalation. Mehr dazu lest ihr in unserem Fazit zur Gears 5-Beta.

Da Battle Royale derzeit immer noch ein beliebtes Thema ist, haben einige Fans bereits den Wunsch nach einem Gears 5-Battle Royale-Modus geäußert. Jetzt haben sich die Entwickler von The Coalition dazu geäußert.

Die Quintessenz: Zum Launch wird es keinen BR-Modus geben, für die Zukunft ist er allerdings nicht ausgeschlossen.

In einem Interview mit Gamespot sagte Multiplayer Director Ryan Cleven zu dem Thema.

"Wir sind große Fans des Battle Royale-Genres, aber wir wollen sicherstellen, dass wir einen Battle Royale-Modus für Gears in einer sinnvollen Art und Weise einführen."

Demnach sei Fan-Feedback für diesen Prozess sehr wichtig, die Entwickler würden sich zuerst anhören wollen, was die treuen Spieler von einem Gears-BR-Modus erwarten würden.

Ein Gears-BR würde Fokussierung erfordern

Diesen Weg hatte The Coalition-Chef Rod Fergusson bereits in der Vergangenheit angedeutet, als er in einem Interview sagte, dass man nicht um jeden Preis auf den aktuellen BR-Hypezug aufspringen wolle. Entscheidend für diesen abwartenden Ansatz sei die Kampfmechanik.

"Ich würde sehr gerne einen BR-Modus in Gears sehen, aber den sehr intimen Kampf von Gears in den eher offen ausgelegten, organischen BR-Bereich zu bringen, ist schwer. Nicht unmöglich, aber es richtig zu machen, erfordert eine entsprechende Fokussierung."

Gut möglich also, dass wir zukünftig einen entsprechend an Gears angepassten Battle Royale-Modus sehen werden. Gears 5 erscheint am 10. September für die Xbox One und den PC, die zweite Multiplayer-Beta findet vom 26. bis zum 29. Juli statt.

Hättet ihr Interesse an einem BR-Modus für Gears 5?