Gears 5 - Zweite Beta am Wochenende auch für Xbox Live Gold-Nutzer

Am kommenden Wochenende veranstalten Microsoft und Entwickler The Coalition den zweiten Multiplayer-Tech Test zu Gears 5. Darin könnt ihr verschiedene Elemente des Multiplayer-Modus ausprobieren. Die Inhalte werden identisch zu denen des ersten Tech Tests sein, der am vergangenen Wochenende stattfand.

Neuerung an diesem Wochenende: Neben Vorbestellern des Spiels und Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten dürfen auch alle Xbox Live Gold-Abonnenten mitmachen. Nachfolgend findet ihr nochmal alle wichtigen Infos zum Test Test in der Übersicht.

Alle Infos zum zweiten Tech Test von Gears 5

Start: Freitag, 26.7. um 19 Uhr deutscher Zeit

Ende: Montag, 29.7. um 19 Uhr deutscher Zeit

Infos zum Download:

Die Downloadgröße für den Techniktest beträgt 11.08 GB

Das könnt ihr spielen:

Der Techniktest beinhaltet nur Multiplayer-Content, KEINE Kampagnen-Demo!

Drei Modi (Arcade, Escalation, King of the Hill)

Zwei Maps (District, Training Grounds)

Bootcamp-Modus (Tutorial für Anfänger)

Tour of Duty (Fortschrittssystem, das euch verschiedene Aufgaben stellt)

So könnt ihr teilnehmen:

Um den Techniktest spielen zu können, müsst ihr einen der beiden folgenden Punkte erfüllen.

Ihr habt Gears 5 vorbestellt

Ihr seid Abonnent vom Xbox Game Pass Ultimate

Ihr seid Xbox Live Gold-Abonnent