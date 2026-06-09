Gears of War E-Day: Release-Termin, Trailer und alle weiteren Infos zum Xbox-Exclusive

Gears of War: E-Day versetzt uns an den Anfang des Menschen-Locust-Krieges.

Das Entwicklerstudio The Coalition und Microsoft werden im Jahr 2026 den neuesten Teil der Gears of War-Serie veröffentlichen. Knapp zwei Jahre nach der ersten Ankündigung von Gears of War: E-Day wurden während des Xbox Games Showcase 2026 viele neue Details zum Spiel verraten – und auch erstes Gameplay gezeigt.

Das alles zeichnet nun ein deutlich genaueres Bild von dem, was wir vom neuen Gears erwarten können. In unserer Übersicht findet ihr alle wichtigen Infos zum Spiel.

Hier könnt ihr euch den Gameplay-Trailer vom Xbox Games Showcase 2026 anschauen:

7:14 Gears of War: E-Day zeigt uns Gameplay und Release-Datum – und verzichtet auf die PS5

Autoplay

Die wichtigsten Fakten zu Gears of War: E-Day

Genre: Action/Third-Person-Shooter

Action/Third-Person-Shooter Release-Termin: 6. Oktober 2026

6. Oktober 2026 Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Nicht für PlayStation 5: Obwohl Microsoft in den vergangenen Jahren einige vormals Xbox-exklusive Marken und Spiele auf die Sony-Konsole gebracht hat, wird Gears of War: E-Day nicht dazu gehören.

Im Rahmen des Microsoft Games Showcase wurde bekannt gegeben, dass der Third-Person-Shooter konsolenexklusiv für die Xbox Series X/S erscheinen wird – und das auch nicht zeitlich begrenzt, sondern komplett. Das schließt also auch den Release zu einem späteren Zeitpunkt für die PS5 aus.

Was ist Gears of War: E-Day?

Ähnlich wie seine Vorgänger ist Gears of War: E-Day ein Third-Person-Shooter, in dem ihr euch in den Rüstungen wuchtiger Kämpferinnen und Kämpfer durch Level bewegt und Gegner (meistens die Untergrundwesen namens Locust) bekämpft.

Essenziell für die Serie ist die Deckungsmechanik. In den Arealen könnt ihr euch hinter zahlreiche Hindernisse und Deckungsmöglichkeiten klemmen und teilweise zwischen ihnen hin- und herwechseln. Den Kopf unten zu halten, kann euch in Gears of War oft das Leben retten.

Weitere Markenzeichen der Reihe sind das düstere Setting, die übertrieben muskelbepackten Charaktere und explizite Gewalt und Blut-Effekte. Gears of War: E-Day wird hier in den meisten Fällen keine Ausnahme bilden und speziell technisch noch einmal eine ordentliche Schippe im Vergleich zu den Vorgängern drauflegen.

Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr mehr zu den einzelnen Aspekten von Gears of War: E-Day.