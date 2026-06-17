Analyst nennt Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution "Bauernopfer" und glaubt nicht an Erfolg der Xbox-Exklusivstrategie

Gears of War: E-Day ist eines der Spiele, die zukünftig wieder Xbox-exklusiv sein werden, allerdings auch für den PC erscheinen.

Seit dem Xbox Games Showcase Anfang Juni steht fest: Die Xbox hat bald wieder ein paar Exklusivspiele. Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution werden nur für die Xbox Series X/S – und den PC – erscheinen, die PS5 geht leer aus.

Ob dieser Richtungswechsel erfolgreich sein kann, wird von vielen allerdings angezweifelt. Dazu zählt auch der Anlinea-Analyst Rhys Elliott, der mit GameSpot über das Thema sprach – und harsche Worte wählte.

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Analyst glaubt an keinen Exklusivitätseffekt auf Konsolenverkäufe

Laut GameSpot sagte Elliott, dass Microsoft niemals Erfolg im Konsolenbereich haben und auch das Versprechen von exklusiven Spielen bei den Konsolenverkäufen keinen großen Unterschied machen werde. Dazu sei das System nicht konsequent genug.

Die Spiele würden zwar nicht mehr für die PlayStation 5 erscheinen, dafür aber auf Steam. Der Wert der Spiele sei für die Plattform bzw. für Kaufanreize dementsprechend zu gering. Vielmehr handele es sich um eine symbolische Geste, so Elliott.

"Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution sind Bauernopfer für die Gewinnung der Herzen und Köpfe, nicht für die Wirtschaft."

Durch die Exklusivität seien die Titel quasi zum (wirtschaftlichen) Tod verurteilt, so der Analyst weiter. Auch an den langfristigen Erfolg der Strategie glaubt er nicht – sondern eher an eine Umkehrung des Kurses in nicht allzu ferner Zukunft.

"Ich bin mir nicht sicher, inwieweit sich die Änderung der Exklusivitäten langfristig lohnt – und ich gehe davon aus, dass es ein gewisses Zurückrudern geben wird, sobald die Umsatzzahlen vorliegen."

Über kurz oder lang rechnet der Analyst damit, dass Microsoft auch weiterhin von Spiel zu Spiel über eine (Zeit-) Exklusivität entscheiden wird – also ähnlich wie schon in den vergangenen Jahren.

Microsoft plant keine erneute Kursänderung

Das angesprochene Zurückrudern kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, geplant hat Microsoft bzw. Xbox das aber ganz offensichtlich nicht. Das ist jedenfalls einem Antwort-Tweet von Matthew Ball zu entnehmen, der als Chief Sales Officer bei Xbox arbeitet. Ball antwortete auf entsprechende Gerüchte:

"Diese Gerüchte sind falsch. Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution bleiben Exklusivtitel. Es gibt keine Gespräche und es gab auch keine Gespräche darüber, den Kurs umzukehren. Und wie wir bereits letzte Woche gesagt haben, können sich die Spieler auch weiterhin jedes Jahr auf Exklusivtitel freuen."

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Ob und wie sich die Exklusivspiele auf etwaige Verkäufe und auch den Wert der Xbox-(Konsolen)Marke auswirken werden, bleibt natürlich abzuwarten. Rhys Elliott hat allerdings keinen Zweifel – und zeichnet ein düsteres Bild:

"Die Xbox, wie wir sie kennen, hat als Konsole ausgedient – und das schon seit einer Weile. Daran lässt sich nichts mehr ändern. Aber sie müssen weiterhin so tun, als würde es sie interessieren, bis sie den Übergang zu neuen Bereichen geschafft haben, in denen sie wieder wachsen können."

Was glaubt ihr: Können Exklusivspiele wieder dafür sorgen, dass mehr Xbox-Konsolen gekauft werden?