Gears of War E-Day Spielzeit: Die Kampagne ist offenbar die längste der bisherigen Seriengeschichte

In einem Interview haben sich Entwickler von The Coalition unter anderem auch zur Spielzeit der Kampagne geäußert. Und die fällt offenbar ordentlich aus.

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Tobias Veltin
11.06.2026 | 16:00 Uhr

Nicht so grimmig, Marcus! 14 Stunden Spielzeit sind doch ein super Wert! Nicht so grimmig, Marcus! 14 Stunden Spielzeit sind doch ein super Wert!

Auf dem Xbox Games Showcase 2026 und auch danach präsentierte Entwickler The Coalition zahlreiche Informationen und viele Gameplay-Szenen zu Gears of War: E-Day. Ein wesentlicher Bestandteil des Spiels wird die Story-Kampagne sein und jetzt ist auch bekannt, wie lange die dauern soll.

Woher kommt die Info? Im Nachgang des Xbox Showcase hatten die beiden IGN-Journalist*innen Miranda Sanchez und Ryan McCaffrey von IGN Zeit, um mit The Coalition zu sprechen – dabei ging es unter anderem auch über die Spielzeit. Auf dem YouTube-Kanal des Outlets wurde ein Video mit Informationen aus diesem Interview veröffentlicht.

Und demzufolge soll die Spielzeit ungefähr 14 Stunden betragen, so zumindest die Info, die IGN mitgeteilt wurde.

Natürlich sind Spielzeitangaben immer mit Vorsicht zu betrachten, weil Dinge wie der ausgewählte Schwierigkeitsgrad oder eigenes Spieltempo diesen Wert maßgeblich beeinflussen können. Dennoch sind 14 Stunden schon einmal ein guter Orientierungspunkt.

Video starten 7:14 Gears of War: E-Day zeigt uns Gameplay und Release-Datum – und verzichtet auf die PS5

Gears of War: E-Day hat offenbar die längste Kampagne aller bisherigen Gears-Spiele

Im direkten Vergleich mit allen anderen Gears of War-Spielen würde sich E-Day bezüglich der Kampagnen-Spielzeit an die Spitze setzen – zumindest wenn man die Werte der Seite howlongtobeat.com als Referenz nimmt.

Dort werden die Kampagnen-Spielzeiten aller Gears-Spiele wie folgt angegeben:

Selbst wenn die tatsächliche Spielzeit also ein wenig unter den von The Coalition angegebenen 14 Stunden liegen würde, hätte E-Day immer noch die längste Kampagne aller bisherigen Gears-Spiele.

Mehr Infos zur Kampagne und den Multiplayer-Modi von E-Day findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

Gears of War E-Day: Release-Termin, Trailer und alle weiteren Infos zum Xbox-Exclusive
von Tobias Veltin
Gears of War E-Day: Release-Termin, Trailer und alle weiteren Infos zum Xbox-Exclusive

Gears of War: E-Day ist ein Prequel und spielt zeitlich 14 Jahre vor dem ersten Gears of War. In der Rolle von Marcus Fenix und seinem Bravo Team erleben wir in der Kampagne den namensgebenden Emergence Day mit, an dem die brutalen Locust-Untergrundwesen auf die Oberfläche des Planeten Sera brechen und die Menschheit angreifen.

Der Release von Gears of War: E-Day soll am 6. Oktober erfolgen, der Titel erscheint für die Xbox Series X/S und den PC.

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Gears of War: E-Day

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Genre: Shooter

Release: 06.10.2026 (PC, Xbox Series X/S)

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