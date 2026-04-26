Xbox: Kehrtwende bei Exclusives? Xbox-Chefin äußert sich zum Thema - und einem möglichen Zeitrahmen

Erscheinen zukünftig wieder mehr Exklusivspiele für die Xbox? Microsoft will den Ansatz zumindest überdenken.

Vor ein paar Tagen präsentierten das neue Xbox-Führungsduo Asha Sharma und Matt Booty die zukünftige Strategie für die Marke. Die soll sich unter anderem nun wieder mehr als "Xbox" – und nicht als "Microsoft Gaming" – definieren, außerdem sollen tägliche Nutzer*innen des Xbox-Ökosystems die neue zentrale Kennzahl werden.

Eine Formulierung ließ viele Fans besonders aufhorchen. Sharma und Booty schrieben nämlich, dass man "im Laufe der Zeit den Ansatz in Bezug auf Exklusivität neu bewerten" würde. Ein erster Fingerzeig für die verstärkte Rückkehr von Xbox-Exclusives?

Game File-Journalist Stephin Totilo wollte es genauer wissen, hat den beiden Xbox-Chefs in einem halbstündigen Interview auf den Zahn gefühlt – und dabei auch die oben genannte Formulierung angesprochen.

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Sharma will nichts überstürzen – und lässt sich Zeit

Grundsätzlich hätten Entscheidungen rund um das Thema Exklusivität "langfristige Auswirkungen, die sich über Jahrzehnte hinweg auswirken", so Sharma. Dementsprechend wolle man die Sache mit Bedacht angehen. Die Xbox-Chefin ergänzte:

"Wir werden sowohl einen datengestützten als auch einen strategischen Ansatz verfolgen, uns dann unsere Grundsätze ansehen und einige Entscheidungen treffen. Wir werden also mehr darüber berichten, sobald wir so weit sind."

Stephen Totilo fragte anschließend nach einem möglichen Zeitrahmen, in dem diese Entscheidung getroffen wird. Auch hier gab sich Asha Sharma zurückhaltend:

"Keinen, auf den wir uns festlegen wollen. [...] Ich will die richtige Entscheidung treffen, nicht die schnellste."

Es sieht also nicht danach aus, als würde die neue Xbox-Führung das Thema in der nächsten Zeit noch einmal adressieren – und wird es möglicherweise einfach so weiterlaufen lassen wie bisher.

Microsoft hatte sich in den vergangenen Jahren immer mehr von einer Exklusivitel-Strategie für die Xbox verabschiedet. Viele große und ehemals ausschließlich auf den Microsoft-Systemen spielbare Marken wie Forza Horizon, Gears of War, Halo oder Fable sind bereits oder werden noch für andere Plattformen wie die PlayStation 5 erscheinen.

Das hatte vor allem langjährige Xbox-Fans irritiert und verärgert. Ob Microsoft bei dem Thema nun tatsächlich eine Kehrtwende machen wird, bleibt abzuwarten.