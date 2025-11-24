Krasser LEGO-Haul: Elternteil will Film-Sets für Kind kaufen und entdeckt Karton mit echten Schätzen

Die drei Kisten sind prall gefüllt mit LEGO-Sets. (Bild: Natural_Plankton1 auf Reddit)

Während viele alte LEGO-Sets online oft für mehrere hundert Euro gehandelt werden, gibt es auch immer wieder Leute, die die alten Klemmbausteine "auf einmal" loswerden wollen. Ein Elternpaar hatte dabei kürzlich riesiges Glück.

Drei Kisten LEGO für nur 40 Dollar

Die Geschichte stammt vom Reddit-User "Natural_Plankton1", der sie kürzlich im LEGO-Subreddit geteilt hat. Demnach hatte sie nach LEGO-Sets für ihren eigenen Sohn gesucht, vor allem solche mit Film-Bezug. Der Sohn dürfte noch ziemlich jung sein.

Online entdeckte sie dann ein Angebot einer Familie, bei dem nicht ganz klar war, was eigentlich enthalten ist. Da das Angebot mit nur 40 US-Dollar ziemlich günstig war, entschieden sich die Eltern, zuzuschlagen.

Tatsächlich stellte sich die Sammlung als deutlich größer als angenommen heraus. Der Ehemann kam nämlich mit drei gefüllten Umzugskisten voller LEGO nach Hause. Neben neun offenbar größtenteils kompletten Sets waren auch noch zwei große Eimer voller Einzelteile dabei.

Bei den Sets handelt es sich um Modelle aus Star Wars, Teenage Mutant Ninja Turtles, Lone Ranger, SpongeBob Schwammkopf, Marvel und Herr der Ringe. Zudem sind noch ein Creator-, ein Architecture- und ein Piraten-Set dabei.

Die Steine sind außerdem laut des Posts sehr sauber und quasi wie neu. Wie vollständig die Sets tatsächlich sind, wird sich hingegen erst zeigen, wenn sie mit dem Sohn zusammen aufgebaut werden.

In den Kommentaren gibt es viele User, die sich für die Familie freuen und sich sicher sind, dass sich der Sohn noch lange an die vielen LEGO-Sets erinnern wird. Das Creator-Set ist zudem perfekt für einen gemütlichen Weihnachts-Abend geeignet.

Daneben gibt es natürlich auch noch ein paar neidische Stimmen, aber auch zahlreiche User, die von eigenen Glücksgriffen wie diesem erzählen. Die enthaltenen Sets werden insgesamt als "ziemlich cool" bewertet.

Was haltet ihr davon? Habt ihr eines der Sets oder habt ihr auch schon gebrauchtes LEGO günstiger bekommen?