Preis der Steam Machine: Über 1.700 von euch haben uns verraten, wo ihre klare Schmerzgrenze liegt

Mit der Steam Machine will Valve im kommenden Jahr den Konsolenmarkt ordentlich durchrütteln, und schauen wir auf die Reaktionen zur Ankündigung der neuen Hardware, ist das Interesse am kleinen schwarzen Würfel groß. Was die Leistungsdaten bieten, die sich grob an der PS5 orientieren, wissen wir bereits. Den finalen Preis der Steam Machine hat Valve allerdings noch nicht verraten.
Wir haben daher die GamePro-Community gefragt, wo ihre klare Schmerzgrenze liegt. Dabei kam ein mehr als eindeutiges Ergebnis heraus.
So viel darf die Steam Machine höchstens kosten
Für 87 Prozent von euch darf Valve den Preis der Steam Machine nicht über 600 Euro ansetzen. So das Ergebnis von insgesamt 1.729 Stimmen, die bei unserer Umfrage mitgemacht haben.
Die Preis-Umfrage zur Steam Machine im Detail
Nachfolgend das Ergebnis zur Frage "Wie viel Geld seid ihr bereit für die Steam Machine auszugeben":
- Bis 500 Euro - 35% (601 Stimmen)
- Bis 600 Euro - 29% (493 Stimmen)
- Bis 400 Euro - 23% (402 Stimmen)
- Bis 800 Euro - 8% (139 Stimmen)
- Bis 1000 Euro - 2% (40 Stimmen)
54 Personen, und damit die übrigen 3 Prozent, haben zudem angegeben, dass sie sich die Steam Machine unabhängig von der Höhe des finalen Preises kaufen werden.
Ist eure preisliche Schmerzgrenze realistisch?
Laut Valve soll die Steam Machine "so erschwinglich wie möglich" werden und "ein konkurrenzfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis" bieten. Doch was bedeutet das genau?
Hier eine Einschätzung von unserem Hardware-Experten Chris:
Während Tech-Kollege Nils von GameStar den Preis im Bereich von 600 Euro sieht, gehen Digital Foundry von 500 Euro aus. Bricht Valve eure preisliche Schmerzgrenze, wäre das zumindest laut Experten-Meinung eine Überraschung.
Allzu lange müssen wir auch sicher nicht mehr im Dunkeln tappen. Schließlich soll die stationäre Konsole bereits im Frühjahr 2026 in zwei Editionen – 512 GB und 2 TB großem Speicher – erscheinen.
Wie groß schätzt ihr den Impact der Steam Machine auf den Konsolenmarkt ein? Wird Valve auf Dauer zur ernst zu nehmenden Konkurrenz für Sony und Nintendo?
