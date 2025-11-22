"Er verdient ne Gehaltserhöhung" LEGO-Mitarbeiter schummelt witzige Easter Eggs in seine Display-Sets und wird von 10.000 Leuten gefeiert

Wir sind uns fast sicher, dass hier ein Sturmtruppler sitzen sollte. Aber ein Minion tut's wohl auch. (Bild: Reddit/user/DTJB10)

LEGO ist ein kreatives Hobby. Zwar können wir uns die Sets auch einfach nach Anleitung zusammenbauen, wer Lust hat, kann aber genauso gut wilde Eigenkreationen aus den Klemmbausteinen basteln. Das dachte sich wohl auch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einem LEGO Store in den USA, die den Display-Modellen etwas mehr Charakter verliehen hat.

Diese LEGO-Modelle dürften einzigartig sein

Die LEGO-Modelle in den hauseigenen Stores sind eigentlich dazu da, potenziellen Käufer*innen zu zeigen, wie einige der beliebten Sets in zusammengebauter Form aussehen. Eigentlich, denn: Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im LEGO Store in der Stadt Syracuse hat sich das offensichtlich zum Anlass genommen, um sich ein wenig kreativ auszutoben.

Da hat es natürlich auch nicht lange gedauert, ehe die LEGO-Community Wind davon bekommen hat. Auf Reddit macht aktuell ein Post die Runde, der einige der witzig zusammengestellten Modelle zeigt:

Der Mitarbeiter, der die Display-Modelle im LEGO Store in Syracuse baut, verdient eine Gehaltserhöhung.

Allein für Star Wars-Fans gibt es hier einen Minion, der einen AT-ST steuert, einen K2-Sicherheitsdroiden, der sich im Dabbing übt und eine Party mit singendem Stormtrooper und breakdancendem R2-D2. Dass daneben der imperiale Offizier Krennic im rosanen Honda S2000 aus The Fast & The Furious vorfährt, hinterfragen wir schon gar nicht mehr.

Leider zeigen die Fotos aus dem Beitrag nur eine Auswahl der Modelle im Store, wir würden nämlich zu gerne noch mehr von den Kreationen sehen.

Vielen LEGO-Fans geht es da wohl ähnlich. Der Beitrag hat nämlich in nur wenigen Tagen bereits über 10.000 Upvotes angesammelt. Offensichtlich sorgen die Figuren nicht nur für den ein oder anderen Lacher, sondern sind auch ziemlich effektiv, wenn es nach einem User geht:

"Jetzt bin ich versucht, mir den K2 zu holen, nur um ihn dabben zu lassen. Effektives Marketing, befördert diese Person."

Leider wissen wir nicht genau, wer diese Modelle gebaut hat, oder ob es gar mehrere Mitarbeiter*innen des Stores waren. So oder so ist es aber schön, dass sich die Person oder Personen ein wenig kreativ austoben konnten und damit gleich noch die Community belustigen.

Habt ihr in eurem lokalen LEGO Store auch schon solche witzigen Details entdeckt oder würdet ihr euch so etwas für die Stores wünschen?