Nur 4,99 Euro im PS Store: Dieses Mysteryspiel hat mich auch lange nach dem Zocken nicht losgelassen - und dafür liebe ich es

Genau so melancholisch wie dieses Bild, ist das Spiel, um das es hier geht.

Beim Thema Black Friday denken wir meist erst mal an Amazon und Co., beziehungsweise Hardware und Elektrogeräte. Aber auch die digitalen Spiele-Stores nehmen den Zeitraum zum Anlass für große Sales. Wir haben uns durch die Angebote im Playstation Store gewühlt und ein Spiel entdeckt, das wir euch ans Herz legen wollen.

Spiel: What Remains of Edith Finch

Angebot: 4,99 Euro (statt 19,99 Euro, das sind 75% Rabatt)

(statt 19,99 Euro, das sind 75% Rabatt) gültig bis: 2.12.2025

3:25 What Remains of Edith Finch - Test-Video zum Story-Hit - Test-Video zum Story-Hit

Autoplay

Das erwartet euch bei What Remains of Edith Finch

Edith Finch reiht sich bei den storyfokussierten Mystery-Spielen ein, aber anders als zum Beispiel bei Genre-Vertreter Dear Esther, bekommt ihr hier keine reine Walking Sim. Stattdessen erlebt ihr hier die Geschichten von mehreren Mitgliedern der Finch-Familie, die alle mit unterschiedlichen kleinen Kniffen daherkommen.

Ihr solltet dabei zwar keine tiefen Gameplay-Systeme erwarten, vielmehr erledigt ihr immer nur Kleinigkeiten, aber die kleinen Storys bieten trotzdem jede Menge Abwechslung. So verwandeln wir uns in einer davon beispielsweise in unterschiedliche Tiere und machen Jagd auf was zu futtern. In einem anderen Abschnitt schlüpfen wir in einen trashingen Horror-Comic. Die Passagen sind durchaus unterhaltsam erzählt, aber ein Happy End solltet ihr lieber nicht erwarten.

Und hier auch eine ausdrückliche Warnung: Edith, die wir spielen, ist die letzte überlebende Finch. Alle anderen Familienmitglieder sind tot, und auf ganz unterschiedliche Weisen gestorben.

Wir haben daher im Spiel die Aufgabe, herauszufinden, ob ein Fluch auf den Finches lastet. Allerdings steht nicht dieses Mysterium im Fokus, sondern vielmehr dreht sich alles um die liebenswerten bis schrulligen Figuren und ihre Schicksale. Und genau darum kann das nur zwei- bis dreistündige Spiel auch noch sehr lange nachhallen.

Im Test könnt ihr euch eingehender zum Spiel informieren, während ihr in unserer Übersicht noch mehr Angebote findet:

Für wen ist What Remains of Edith Finch was und für wen nicht?

What Remains of Edith Finch ist rein von der Spielzeit her ein Titel für zwischendurch, aber zwischen Tür und Angel solltet ihr es trotzdem nicht zocken. Uns jedenfalls ist die Geschichte noch ganz schön lange nachgegangen und dafür müsst ihr natürlich einen Kopf haben und in der richtigen Verfassung sein.

Falls ihr aber mit dem richtigen Mindset rangeht und Lust auf ein emotionales, storyfokussiertes Abenteuer habt, können wir euch Edith Finch nur empfehlen.

Auch auf Steam könnt ihr sparen: Auf der Valve-Plattform bekommt ihr es übrigens sogar aktuell noch günstiger, für nur 4,62 Euro.

Habt ihr das Spiel schon gezockt oder wollt ihr es jetzt eventuell noch nachholen?