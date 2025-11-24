Nur 4,99 Euro im PS Store: Dieses Mysteryspiel hat mich auch lange nach dem Zocken nicht losgelassen - und dafür liebe ich es

Zum Black Friday gibt es auch viele Spieleangebote in den digitalen Stores und wir stellen euch wieder mal unsere Lieblingstitel vor.

Samara Summer
24.11.2025 | 18:45 Uhr

Genau so melancholisch wie dieses Bild, ist das Spiel, um das es hier geht. Genau so melancholisch wie dieses Bild, ist das Spiel, um das es hier geht.

Beim Thema Black Friday denken wir meist erst mal an Amazon und Co., beziehungsweise Hardware und Elektrogeräte. Aber auch die digitalen Spiele-Stores nehmen den Zeitraum zum Anlass für große Sales. Wir haben uns durch die Angebote im Playstation Store gewühlt und ein Spiel entdeckt, das wir euch ans Herz legen wollen.

Video starten 3:25 What Remains of Edith Finch - Test-Video zum Story-Hit - Test-Video zum Story-Hit

Das erwartet euch bei What Remains of Edith Finch

Edith Finch reiht sich bei den storyfokussierten Mystery-Spielen ein, aber anders als zum Beispiel bei Genre-Vertreter Dear Esther, bekommt ihr hier keine reine Walking Sim. Stattdessen erlebt ihr hier die Geschichten von mehreren Mitgliedern der Finch-Familie, die alle mit unterschiedlichen kleinen Kniffen daherkommen.

Ihr solltet dabei zwar keine tiefen Gameplay-Systeme erwarten, vielmehr erledigt ihr immer nur Kleinigkeiten, aber die kleinen Storys bieten trotzdem jede Menge Abwechslung. So verwandeln wir uns in einer davon beispielsweise in unterschiedliche Tiere und machen Jagd auf was zu futtern. In einem anderen Abschnitt schlüpfen wir in einen trashingen Horror-Comic. Die Passagen sind durchaus unterhaltsam erzählt, aber ein Happy End solltet ihr lieber nicht erwarten.

Und hier auch eine ausdrückliche Warnung: Edith, die wir spielen, ist die letzte überlebende Finch. Alle anderen Familienmitglieder sind tot, und auf ganz unterschiedliche Weisen gestorben.

Wir haben daher im Spiel die Aufgabe, herauszufinden, ob ein Fluch auf den Finches lastet. Allerdings steht nicht dieses Mysterium im Fokus, sondern vielmehr dreht sich alles um die liebenswerten bis schrulligen Figuren und ihre Schicksale. Und genau darum kann das nur zwei- bis dreistündige Spiel auch noch sehr lange nachhallen.

Im Test könnt ihr euch eingehender zum Spiel informieren, während ihr in unserer Übersicht noch mehr Angebote findet:

Mehr lesen:
Black Friday Sale im PS Store mit bis zu 90% Rabatt: Diese 10 Angebote für PS4 und PS5 können wir euch nur empfehlen
von Dennis Müller
Black Friday Sale im PS Store mit bis zu 90% Rabatt: Diese 10 Angebote für PS4 und PS5 können wir euch nur empfehlen
What Remains of Edith Finch im Test - Spiel des Lebens
von Rae Grimm
What Remains of Edith Finch im Test - Spiel des Lebens

Für wen ist What Remains of Edith Finch was und für wen nicht?

What Remains of Edith Finch ist rein von der Spielzeit her ein Titel für zwischendurch, aber zwischen Tür und Angel solltet ihr es trotzdem nicht zocken. Uns jedenfalls ist die Geschichte noch ganz schön lange nachgegangen und dafür müsst ihr natürlich einen Kopf haben und in der richtigen Verfassung sein.

Falls ihr aber mit dem richtigen Mindset rangeht und Lust auf ein emotionales, storyfokussiertes Abenteuer habt, können wir euch Edith Finch nur empfehlen.

Auch auf Steam könnt ihr sparen: Auf der Valve-Plattform bekommt ihr es übrigens sogar aktuell noch günstiger, für nur 4,62 Euro.

Habt ihr das Spiel schon gezockt oder wollt ihr es jetzt eventuell noch nachholen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
What Remains of Edith Finch

What Remains of Edith Finch

Genre: Adventure

Release: 25.04.2017 (PC, PS4), 19.07.2017 (Xbox One), 04.07.2019 (Switch), 16.08.2021 (iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 13 Minuten

Nur 4,99 Euro im PS Store: Dieses Mysteryspiel hat mich auch lange nach dem Zocken nicht losgelassen - und dafür liebe ich es

19.08.2022

Verlässt bald den Game Pass: Die 2 Stunden für dieses berührende Spiel solltet ihr euch unbedingt nehmen

17.05.2019

PS Plus: Von wegen mies! Dieses Gratis-Game erobert gerade die Herzen

01.04.2019

PS Plus April 2019 - Auf dieses Story-Highlight müssen wir hier verzichten

15.04.2018

BAFTA Games Awards - Die Gewinner: What Remains of Edith Finch und Hellblade räumen ab
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Krasser LEGO-Haul: Elternteil will Film-Sets für Kind kaufen und entdeckt Karton mit echten Schätzen

vor 4 Minuten

Krasser LEGO-Haul: Elternteil will Film-Sets für Kind kaufen und entdeckt Karton mit echten Schätzen
Nur 4,99 Euro im PS Store: Dieses Mysteryspiel hat mich auch lange nach dem Zocken nicht losgelassen - und dafür liebe ich es

vor 13 Minuten

Nur 4,99 Euro im PS Store: Dieses Mysteryspiel hat mich auch lange nach dem Zocken nicht losgelassen - und dafür liebe ich es
Media Markt Deutschland verkauft Spiele für 99.999.999 Euro, Community macht sich darüber lustig: Mir sind bei diesem Schnäppchen fast die Augen ausgefallen

vor 28 Minuten

Media Markt Deutschland verkauft Spiele für 99.999.999 Euro, Community macht sich darüber lustig: "Mir sind bei diesem Schnäppchen fast die Augen ausgefallen"
Pures Chaos - Typ lädt 833.059 Menschen in sein Google-Doc ein, um ihm bei seinen Hausaufgaben zu helfen und es kommt, wie es kommen musste

vor 57 Minuten

Pures Chaos - Typ lädt 833.059 Menschen in sein Google-Doc ein, um ihm bei seinen Hausaufgaben zu helfen und es kommt, wie es kommen musste
mehr anzeigen