LEGO hat einen geheimen Vault, in dem nahezu alle Sets, die seit 1958 erschienen sind, eingelagert sind

Die LEGO-Vault in Billund birgt die vielleicht größte LEGO-Sammlung der Welt. Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=420N8Wa4UBU

Gerade einmal 7.484 Einwohner*innen leben im dänischen Billund und doch handelt es sich nicht um irgendeine Stadt. Im Jahr 1932 wurde hier LEGO gegründet. Heute steht dort das Hauptquartier des Klemmbaustein-Unternehmens und wer bereit ist, über 3000 Euro zu zahlen, kann an einer speziellen Insider-Tour teilnehmen.



Besucher*innen steht dabei auch das berühmte Archiv offen – legendäre Räumlichkeiten, in denen die wohl größte LEGO-Sammlung der Welt zu finden ist.

Die wohl größte LEGO-Sammlung der Welt hat ... na LEGO selbst!

Die LEGO Inside Tour kostet euch aktuell 25000 DKK, umgerechnet circa 3.350 Euro und dauert ganze drei Tage. Im Zuge dessen könnt ihr das Haus des LEGO-Gründers Kirk Kristiansen besuchen, oder eben besagtes LEGO-Archiv. Ein Raum voller Regale, in denen fast jedes bisher veröffentlichte Set ab 1958 zu finden ist.

Tatsächlich ist es gar nicht mal so einfach, überhaupt an der LEGO Inside Tour teilnehmen zu können. Interessenten müssen sich aufgrund der hohen Nachfrage erst einmal dafür bewerben, und die Bewerbungsphase für dieses Jahr ist sogar bereits abgeschlossen.

Falls ihr die Vault nicht selber besuchen könnt (weil nun mal nicht jede Person einfach so 3000 Euro dafür aus dem Ärmel schütteln kann und dann noch das Glück hat, eine Einladung für die Tour zu erhalten), dann schaut euch hier eine kleine Tour an. Der YouTube-Channel "AustrianBrickFan" führt uns einmal durch die heiligen Hallen der Klemmnbausteinchenwelt:

Im Jahr 2024 veröffentlichte das dänische Unternehmen mit "LEGO 4000042 The Vault Memory Lane" übrigens ein eigenes Set zur Insider-Tour, das nur Teilnehmende der 3000-Euro-Führung erhalten. Besagtes Set bildet das legendäre Archiv in Billund im Miniatur-Format ab und kommt mit mehreren Minifiguren und charmanten Easter Eggs wie einer winzigen LEGO-Titanic.

Habt ihr vielleicht sogar vor, das LEGO-Hauptquartier in Billund eines Tages einmal selbst zu besuchen?