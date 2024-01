10 Geheimtipps für PS4 & PS5: Diese Spiele könnt ihr jetzt für unter 10€ abstauben

Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt einige Geheimtipps für PS4 und PS5 günstig abstauben.

Obwohl es gerade keinen großen Sale gibt, kann man bei MediaMarkt trotzdem günstige Spiele für PS4 und PS5 finden, wenn man sich nur ein wenig durchs Sortiment wühlt. Um die ganz großen Hits handelt es sich dabei zwar nicht, sondern eher um kleinere und schon etwas ältere Titel. Diese nachzuholen sich zum jetzigen Schnäppchenpreis von unter 10€ aber durchaus lohnt, falls ihr sie bisher verpasst haben solltet.

Ein offizielles Ablaufdatum für die Angebote gibt es übrigens nicht, in vielen Fällen will MediaMarkt wahrscheinlich schlicht die Restbestände aus dem Lager loswerden. Vermutlich gelten die Deals also, bis sie ausverkauft sind. Die Preise könnten sich aber auch jederzeit wieder ändern.

PS4-Geheimtipps für unter 10€: 10 Highlights

1:10 Code Vein - Vampir-Soulslike im Trailer

Einer der Top-Kauftipps ist zum Beispiel The Callisto Protocol für 7€, denn auch wenn dem Horrorspiel aufgrund spielerischer Monotonie recht bald die Luft ausgeht, liefert es dank seiner stimmungsvollen Präsentation zumindest für ein paar Stunden tolle Horror-Atmosphäre. Fans von Dark Souls sollten außerdem Code Vein eine Chance geben, das nicht nur beim Gameplay stark ist, sondern auch durch sein Szenario mit Vampiren in der Postapokalypse punktet.

Besonders viel günstigen Spiele-Nachschub können sich zudem diejenigen unter euch sichern, bei denen Baldur’s Gate 3 das Interesse an klassischen, party-basierten Rollenspielen geweckt hat. Sie können nämlich mit Pillars of Eternity 2 und Torment: Tides of Numenera zwei hochkarätige Vertreter des Genres aus den letzten Jahren günstig abstauben oder mit dem Doppelpack aus Planescape: Torment und Icewind Dale zwei Klassiker nachholen.

Weitere günstige Schnäppchen und auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: