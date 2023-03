GTA 6 könnte ähnlich hohe Wellen schlagen wie GTA 5 – zumindest legen das Reaktionen auf die Leaks nahe.

GTA 6 kommt, so viel steht fest. Auch wenn eine richtige Ankündigung noch fehlt, gab es schon riesige Leaks. Ein Bild aus dem Mega-Leak von vor einigen Monaten sorgt nun erneut bei vielen Fans für enorme Vorfreude. Die Grafik gehöre sogar schon in diesem frühen Stadium mit zum Besten, was sie gesehen hätten.

GTA 6-Fans sind völlig aus dem Häuschen wegen diesem geleakten Bild

Darum geht's: GTA 6 dürfte eines der am heftigsten erwarteten Spiele sein – wenn es nicht sogar das Spiel mit dem größten Vorab-Hype ever ist. Der große Leak hat dann nochmal ordentlich Öl ins Feuer gegossen und die Flamme brennt immer noch.

Beste Nachtszene bisher? Vor allem ein ganz bestimmter Screenshot sorgt für anhaltende Begeisterung. Der war eigentlich schon Teil des großen Leaks, ist an vielen Leuten aber seinerzeit wohl einfach vorbei gegangen. Dass er in der Masse untergeht ist angesichts des Umfangs auch kein Wunder.

Jetzt ist seine Zeit aber gekommen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Beleuchtung, Licht und Schatten kommen hier besonders gut an. Die Menschen in den Kommentaren freuen sich über die Lichter an den Hauswänden, wie dunkel es ist und wie die Schatten von Objekten und Figuren geworfen werden.

Kleine, aber feine Details: Auch der Asphalt kommt gut an, er sieht laut vielen Kommentator*innen besonders realistisch, alt und abgenutzt aus. Dann wären da noch die Fahrräder im Ständer rechts vor dem Gebäude und die detaillierte Spielfigur.

Abgesehen von den NPCs: Die drei Charaktere am linken Rand des Bildes wirken allerdings noch sehr unfertig. Das ruft uns wieder ins Gedächtnis, dass es sich bei diesen Leaks hier um Szenen aus einem frühen Entwicklungsstadium handelt. Es gibt noch viele Platzhalter und das Ganze soll noch Pre-Alpha-Material sein.

Wird noch besser: Dementsprechend ist davon auszugehen, dass diese jetzt schon recht beeindruckende Grafik nochmal deutlich hübscher werden dürfte. Nicht nur, aber vor allem natürlich, was die drei NPCs links im Bild angeht. Fraglich bleibt, ob es in GTA 6 dann wirklich so dunkle Szenen geben wird.

Wie gefällt euch das Bild, was sagt ihr zu den Details und der Beleuchtung? Was war euer Highlight aus dem riesigen Leak?