Genshin Impact - Mora bekommen: Mit diesen 8 Tipps zu mehr Geld

Geld regiert die Welt. Das gilt auch für die bunte Anime-Welt von Genshin Impact. Die Mora genannte Währung braucht ihr für fast alles. Insbesondere zum Upgraden eurer Waffen, Talismane und nicht zuletzt den Charakteren. Dabei steigen die Kosten für die Verbesserungen kontinuierlich an, bis eine einzige Stufe euren kompletten Geldbeutel leerfegt.

Damit ihr nicht direkt nach dem nächsten Levelaufstieg vollkommen pleite seid, haben wir für euch einige Tipps zusammengetragen, mit denen ihr schnell ein paar zusätzliche Mora verdienen könnt.

Beendet alle Quests

Die Hauptquest gibt euch recht großzügig Mora. Aber auch die zahlreichen Nebenaufgaben geizen nicht mit dem kostbaren Metall. Klappert daher auf euren Reisen jedes Ausrufezeichen ab. Als Bonus erhaltet ihr auch Erfahrung für eure Abenteurer-Stufe, für die ihr bei der Abenteurer-Gilde zusätzliche Mora einsacken könnt. Außerdem fällt insgesamt auch mehr Geld ab, wenn sich die Weltstufe erhöht. Daher könnt ihr generell nichts falsch machen, wenn ihr euch auf die Quests konzentriert.

Tauscht eure Siegel ein

Anemo und Geo Siegel erhaltet ihr, wenn ihr die passenden Statuen der Sieben rund um Mondstadt und Liyue verbessert. Zusätzlich findet ihr diese auch immer wieder in Kisten. Ihr könnt sie in den Souvenirshops in den großen Städten gegen Mora eintauschen. Gebt allerdings nicht alle eure Siegel aus, denn ihr habt auch die Möglichkeit, sie für andere Upgrade-Materialien zu verwenden.

Nutzt euren Sternenstaub

Sternenstaub erhaltet ihr jedes Mal, wenn ihr ein Gebet sprecht. In Paimons Laden lässt sich die wertvolle Ressource danach in alle möglichen Materialen, wie z.B. zusätzliches Schicksal, umtauschen. Ein Spezialangebot gibt euch für 10 Sternenstaub ein Paket mit 10000 Mora. Ein sehr guter Deal, den ihr allerdings nur alle 14 Tage in Anspruch nehmen könnt. Danach kostet jedes weitere Paket 20 Sternenstaub.

Farmt Blüten des Reichtums

Eine der effektivsten Möglichkeiten, um an Mora zu kommen, sind Blüten des Reichtums. Die gelben Symbole auf eurer Map zeigen euch das nächste Ereignis, bei dem ihr einen ordentlichen Batzen Geld einsacken könnt. Allerdings werden die Events durch euer Harz beschränkt. Jedes Mal, wenn ihr eines der Events abschließt, kostet euch das 20 eures ursprünglichen Harzes, was sich nur langsam bis zu einem Maximum von 120 auffüllt. Ihr könnt also maximal sechs Blüten abschließen, bevor ihr einige Stunden warten müsst.

Allerdings ist euer Harz äußerst wertvoll. Ihr braucht es auch, um einige Bosse in der offenen Spielwelt zu bekämpfen, von denen ihr seltene Upgrade-Materialien für eure Charaktere erhaltet. Daher ist es gerade für Spieler mit sehr hohem Level keine Alternative, Harz für Blüten auszugeben.

Raubt Eichhörnchen aus

Wenn ihr durch die offene Welt von Genshin Impact wandert, solltet ihr die Augen immer offen halten. Events, Truhen oder seltene Gegner warten hinter jeder Ecke. Oder eben Eichhörnchen mit dicker Geldbörse.

Meistens hält die örtliche Fauna eher Kochmaterialen für euch bereit. Wenn ihr jedoch ein wenig Glück habt, wird euch ein Eichhörnchen mit einem kleinen Geldsäckchen auf dem Rücken begegnen. Wenn ihr dem kleinen Nager hinterher jagt, wird er seine Beute fallen lassen und ihr könnt sie eurem Vermögen hinzufügen. Es gibt keinen speziellen Ort, an denen ihr diese Eichhörnchen wirklich farmen könnt. Die Begegnung ist rein zufällig. Aber wenn ihr eines der possierlichen Kapitalistenhörnchen erblickt, nichts wie hinterher!

Zerstört unnütze Artefakte

Mit der Zeit füllen sich eure Taschen mit Massen von Artefakten. Ihr könnt überflüssige zerstören und dadurch einen ordentlichen Batzen zusätzliche Mora erhalten. Achtet dabei aber auf die richtige Balance, denn ihr benötigt sie auch zum Aufleveln eurer wichtigen Artefakte.

Tötet Monster und öffnet Truhen

Durch die Gegend zu laufen und einfach alles zu töten, was euch vor das Schwert kommt, mag nicht die raffinierteste Methode sein. Aber im Gegensatz zu anderen Tipps, müsst ihr keine Ressourcen einsetzen, um an Mora zu kommen. Resin, Artefakte und Sternenstaub sind alles wichtige Materialien, die ihr für eine Vielzahl von Missionen oder Gegenstände braucht. Daher ist es nicht immer ratsam, sie gegen Geld einzutauschen.

Monster hingegen sind eine unendliche Quelle an Mora, solange man bereit ist, die Zeit zu investieren.

Truhen sind sogar doppelt so effektiv. Denn neben dem schnöden Mammon, enthalten sie auch Siegel, die ihr wieder gegen Mora eintauschen könnt. Vergesst auch nicht Kisten im Wasser mitzunehmen.

Die 200.000 Mora Kiste! Falls ihr gerade richtig in Geldnot seid, könnt ihr eine Truhe mit ganzen 200.000 Mora finden. Sie steht in Liyue in der Bank des Nordens. Geht hinein und rechts an der Rezeption die Treppen nach oben. Dort findet ihr die Kiste.

Nutzt den Season Pass

Wenn nichts mehr hilft, dann bleibt nur der Griff in die eigene Geldbörse. Der Season Pass gibt euch, solange ihr viel spielt, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was Mora angeht. Ob sich das Angebot lohnt, müsst ihr dabei für euch selber entscheiden.

In welche Charaktere es sich lohnt, eure begrenzten Ressourcen zu stecken, erfahrt ihr in unserer Tier-Liste

Habt ihr auch Geldprobleme in Genshin Impact und wie farmt ihr am besten Mora?