Genshin Impact: PS5-Version hat einen Release-Termin und der ist schon bald

Die PS5-Version von Genshin Impact hat einen finalen Release-Termin. Wie Sony und Entwickler MiHoYo bekannt gaben, erscheint die Umsetzung für die PlayStation 5 in knapp zwei Wochen, nämlich am 28. April 2021.

Das macht die Next Gen-Version besser: Die überarbeitete Version soll natürlich von der besseren Technik der PS5 profitieren und wird dementsprechend unter anderem folgendes bieten:

verbesserte Texturen

schnellere Ladezeiten

4K-Auflösung

Außerdem sollen die Funktionen des DualSense genutzt werden, es erwartet uns also das übliche PS5-Upgrade-Programm. Sony hatte die optimierte Version Ende März angekündigt.

Zeitgleich mit der PS5-Version wird auch Update 1.5 mit dem Titel "Schein der Jade" veröffentlicht, der unter anderem folgendes in Genshin Impact einführt:

Neue Figuren Eula und Yanfei

Neuer Gegner (Abgrundsänger) und Bossgegner (Azhdaha) in der Gebietssäuberung

Kanne der Vergänglichkeit als Medium

Freundschaftswert wird verdoppelt

Genshin Impact kurz vorgestellt: Genshin Impact ist ein Rollenspiel, das bislang für PS4, PC und mobile Plattformen erhältlich ist. Das Spiel orientiert sich aber stark an klassischen JRPGs, ist allerdings Free2Play und bekommt immer wieder Updates, durch die sich die Spielwelt erweitert.

Echtes Geld bezahlt ihr im Spiel für neue Charaktere, die ihr per Zufall (Gacha-System) erhaltet. Insbesondere auf den Mobile-Plattformen iOS und Android ist der Titel eine echte Gelddruckmaschine und spülte in den ersten sechs Monaten seit Release bereits über eine Milliarde US-Dollar in die Kassen.

Spielt ihr Genshin Impact und freut ihr euch auf die PS5-Version?