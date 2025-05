Die Steam-Version von GeoGuessr gehört zu den am schlechtesten bewerteten Spielen auf der ganzen Plattform und wird von der Community komplett zerrissen

Die Steam Version von GeoGuessr kommt nicht gut an.

Zwölf Jahre nach dem ursprünglichen Start hat das beliebte Browser-Game GeoGuessr kürzlich eine Steam-Version bekommen. Die kommt bei der Community allerdings so mies an, dass der Titel jetzt zu den am schlechtesten bewerteten Spielen überhaupt gehört.

GeoGuessr jetzt auf Steam spielbar - doch wartet damit lieber erst einmal ab

GeoWasr? GeoGuessr ist ein extrem beliebtes Browser-Spiel, das im Mai 2013 vom schwedischen Entwickler Anton Wallén veröffentlicht wurde.

Das Spielprinzip ist simpel, aber genial. Die Spieler*innen bekommen ein zufälliges 360-Grad-Bild aus Google Street View präsentiert und können sich dort virtuell umschauen. Anhand der Umgebung gilt es dann, zu erraten, wo auf der Welt dieses Bild aufgenommen wurde.

Das Spiel kann auch im Multiplayer gespielt werden. Hier treten die Spieler*innen dann gegeneinander an und können ihre geografischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Im Browser gibt es zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten wie Zeitlimits, ob man sich bewegen darf und ähnliches. Zudem gibt es eine große Auswahl an Maps, die von der Community erstellt wurden.

Steam-Fiasko - Das wird aktuell an GeoGussr kritisiert

Am 8. Mai 2025, also ziemlich genau 12 Jahre nach dem ursprünglichen Release, wurde dann die GeoGuessr Steam Edition veröffentlicht. Die kommt allerdings überhaupt nicht gut an.

Nach etwas mehr als 3350 User-Rezensionen steht der Titel derzeit nur bei 17 % positiven Wertungen, was dem Prädikat "Äußerst negativ" entspricht. Tatsächlich weisen auf Steam nur drei Spiele überhaupt eine niedrigere Wertung auf.

Kritisiert wird die Steam Version vor allem aus zwei Gründen: Einerseits fehlen offenbar zahlreiche Inhalte aus der Browser-Variante. So gibt es nur den Duell-Modus, in dem ihr gegen zufällig gewählte Spieler*innen aus aller Welt (oder Bots) in vorgefertigten Matches antreten müsst.

Andererseits ärgern sich viele Spieler*innen über das Monetarisierungsmodell. Die Free-2-Play-Inhalte sind offenbar extrem überschaubar. Wer etwa im Rang aufsteigen möchte, muss ein Abo abschließen. Diese können allerdings nur jährlich abgeschlossen werden.

Auch in der Browser-Version gibt es ein Abo-Modell. Die Crux: Wer dieses abonniert hat, kann nicht automatisch auf die Steam Edition zugreifen. Die beiden Accounts lassen sich zwar miteinander verbinden, diese Verbindung kann aber nicht wieder aufgehoben werden.

Noch im Early Access: Der Ärger in der Community ist also gewaltig. Besserung ist aber immerhin in Sicht. Die Entwickler*innen haben GeoGuessr Steam Edition bisher nur im Early Access veröffentlicht. Mindestens ein halbes Jahr soll der Titel in diesem verbleiben. Genug Zeit also, um das Feedback der Fans einzubauen.

Spielt ihr GeoGuessr?