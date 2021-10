Game Awards 2021: Termin im Dezember steht fest, Gerüchte über Hellblade 2

Auch zum Ende dieses Jahres finden die Game Awards 2021 statt. Nachdem das Event 2020 aufgrund der Corona-Pandemie als digitales Event abgehalten werden musste, verkündete Geoff Keighley nun, dass das Spektakel in diesem Jahr wieder in Person stattfinden wird.

Game Awards 2021: GamePro ist bei den Game Awards 2021 erneut in der Jury vertreten.

Game Awards 2021 wieder in persona

Wann finden die Game Awards 2021 statt? Falls ihr bei den Game Awards 2021 dabei sein wollt, solltet ihr euch den 9. Dezember 2021 rot im Kalender markieren. Dann läuft das Event im Microsoft Theater in Los Angeles ab, doch es wird wieder Streaming-Möglichkeiten geben, um das Event auf der ganzen Welt zu verfolgen. Eine genaue Uhrzeit gibt es bisher noch nicht:

Was wird auf den Game Awards 2021 gezeigt? Wie in jedem Jahr dürfen wir uns auf einen Abend voller Auszeichnungen, Weltpremieren und musikalischen Einlagen freuen. Zu den Game Awards 2020 gab es beispielsweise erste Trailer zum neuen Mass Effect, Dragon Age und Perfect Dark zu sehen.

Ein Spiel, das auf den Game Awards 2021 zu sehen ist, könnte bereits durch den bekannten Branchenjournalisten Jeff Grubb enthüllt worden sein. In der 39. Episode des Defining Duke-Podcasts sprach er darüber, dass Senua’s Saga: Hellblade 2 zum erneuten Male bei den Game Awards zu sehen sein soll.

Den Reveal-Trailer der Game Awards 2019 seht ihr hier:

Das könnte am Gerücht dran sein

Seit dem Reveal-Trailer vor zwei Jahren gab es kein wirkliches Lebenszeichen mehr von Hellblade 2, weshalb ein Auftritt bei den Game Awards 2021 gar nicht so abwegig wäre. Außerdem handelt es sich bei Jeff Grubb um eine vertrauliche Quelle, da er in der Vergangenheit bereits einige Ankündigungen im Voraus geleakt hatte. So sagte er vorab die Ankündigung des Remakes zu Dead Space voraus.

Release dauert noch: Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis wir mit einem Release von Senua’s Saga: Hellblade 2 rechnen können. Im Juni soll noch nicht einmal die Produktion richtig angefangen haben, sondern vielmehr Vorbereitungen zur Digitalisierung getroffen worden sein. Sollte Hellblade 2 also tatsächlich auf den Game Awards 2021 gezeigt werden, wird es wohl kein Gameplay-Trailer sein.

Welche Neuankündigungen bei den letzten Game Awards zu sehen waren, könnt ihr auf GamePro nachlesen:

Doch ob Hellblade 2 tatsächlich einen erneuten Auftritt bei den Game Awards haben wird, sehen wir erst, wenn wir am 9. Dezember 2021 einschalten und einen Abend voller Videospiele genießen können. Laut Keighley werden in den kommenden Wochen noch einige Infohappen zu der Veranstaltung folgen, weshalb wir uns zunächst ein wenig in Geduld üben müssen.

Was erhofft ihr euch von den Game Awards 2021?