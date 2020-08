Gerücht: PS5 wird aktuell getestet, was bald neue Infos bedeuten könnte

Auch wenn es noch keine exakten Releasetermine gibt, rückt der Launch der Next Gen-Konsolen immer näher. Bis es soweit ist, werden einige ausgewählte Personen bereits in den Genuss kommen, die PS5 bzw. Xbox Series X auszuprobieren. So soll es aktuell auch bei der PS5 sein, wie der Insider Tidux auf Twitter berichtete.

Medien und Influencer testen angeblich die PS5

Wie Tidux am Wochenende mitteilte, sollen diese Woche einige ausgewählte Medien und Influencer in Großbritannien die Möglichkeit haben, die "PS5 in die Hände zu bekommen". Das dürfte heißen, dass ein ausgewählter Kreis an Personen die PS5 aktuell testen darf, was aber mit strengen Geheimhaltungsvereinbarungen verknüpft ist, wie er anfügt.

Neue Infos nach Ablauf der NDA? Vorausgesetzt, dass der Branchen-Insider Tidux Recht behält, wäre es möglich, dass wir nach Ablauf der Geheimhaltungspflicht mehr zur PS5 erfahren. Diese Vereinbarungen, die auch NDA (Non-Disclosure Agreement) genannt werden, können jedoch unterschiedliche Laufzeiten und Bedingungen beinhalten, weshalb es schwer abzuschätzen ist, wann das der Fall wäre. Gehen wir von ein paar Wochen aus, sollten wir eher September ins Auge fassen.

Gamescom & PS5-Event im August: Bedenkt man aber das angeblich zweite August-Event von Sony, sowie die digitale Gamescom am Ende des Monats, wären das sicherlich gute Gelegenheiten, neue Infos zur PS5 zu verraten. Allerdings ist noch unklar, ob der PlayStation-Konzern überhaupt auf der Gamescom vertreten ist.

Für den Fall, dass wirklich ein ausgewählter Personenkreis in Großbritannien die PS5 testet, stellt sich Frage, was Sony genau geplant hat. Die letzten handfesten Infos zur PS5 gab es am 6. August beim State of Play-Stream. Dort wurden zwar zahlreiche Updates zu Spielen für die PS4 und PS5 gezeigt, aber vom Preis und Launchtermin fehlt noch immer jede Spur. Vielleicht hat ja Fortnite bereits die Release-Woche der Next Gen-Konsolen verraten:

Was glaubt ihr, wie hat Sony vor neue Infos zur PS5 anzukündigen?