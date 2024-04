Xbox-Fan zeigt geschmolzenen Xbox Controller und Community fragt sich, was damit passiert ist

Was mit diesem Controller wohl passiert ist?

Ich habe im Laufe meiner Videospiellaufbahn bereits den ein oder anderen Controller zerstört. Meistens aus reiner Tollpatschigkeit, weil ich die Gamepads so oft auf den Boden habe fallen lassen, bis sie irgendwann das Zeitliche gesegnet haben. Und einmal war's mein Kaninchen, das ein Kabel meines DualShock 2 durchgebissen hat...

Ja, ja ich weiß: Eine wirklich spannende Geschichte oder spektakuläres Bild von einem zerstörten Controller habe ich persönlich nicht auf Lager. Twitter-/X-User "@ELBISSOPMI__" aber schon. Dieser zeigt auf der Social-Media-Plattform ein Foto eines geschmolzenen Xbox-Controllers.

Säure? Flammenwerfer?

Was damit wohl passiert ist? Das geht aus dem Post leider nicht hervor. Der User teilt lediglich das Bild des in Mitleidenschaft gezogenen Gamepads. Anhand der Form und übrig gebliebenen Knöpfe können wir immerhin noch erkennen, dass es sich hier um einen Xbox Wireless Controller handelt.

In den Kommentaren sorgt das Bild immerhin für Amüsement und Spekulationen. "Hast du Säure über deinen Controller geschüttet?", fragt ein User mit Augenzwinkern. Ein anderer postet ein GIF mit einem Flammenwerfer... Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie der Controller geschmolzen ist.

Gerüchte um neues weißes Xbox Series X-Modell

Und wo wir schon beim Thema Xbox sind: Schon seit längerem geistern Gerüchte durchs Netz, die besagen, dass eine All Digital-Version der Xbox Series X in Arbeit ist. Also ein Modell, dass auf ein Laufwerk verzichtet.

Vor einigen Wochen sind sogar Bilder dieses neuen Series X-Modells aufgetaucht. Diese zeigen die Konsole im schicken neuen weißen Gewand. Gerüchten zufolge soll das Gerät zwischen 450 und 500 Euro kosten. Um offizielle Infos handelt es sich hierbei aber nicht.

Verratet uns: Habt ihr Controller, die auf kuriose Art und Weise kaputt gegangen sind? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare! Wir sind auf eure Antworten gespannt.