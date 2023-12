Polierter Kreis-Knopf: Fan zeigt, was intensives Elden Ring-Zocken nach einem Jahr mit dem PS4-Controller anstellt

Ein Elden Ring-Fan zeigt uns, die der PS4-Controller nach einem Jahr mit dem knallharten Spiel aussieht.

Elden Ring- und generell Souls-Fans wissen: Wer in FromSoftwares knallharten Action-RPGs den Ausweichknopf ignoriert, wird nicht weit kommen und in Windeseile dem Bildschirmtod entgegensegeln. Redditor "Brutalonym" zeigt, wie dessen treuester Begleiter – die Dodge-Taste – nach einem Jahr des intensiven Elden Ring-Zockes aussieht (via GameRant).

Der geschundene Knopf eines Elden Ring-Grinders

Das Foto von Reddit-User*in "Brutalonym" hat mittlerweile fast 8000 Upvotes geerntet. Es zeigt, wie der PS4-Controller, genauer gesagt der Kreisknopf nach einem Jahr mit Elden Ring aussieht:

Das Ergebnis: Wie wir auf dem Foto unschwer erkennen können, ist der Kreisknopf des Elden Ring-Enthusiasten mittlerweile völlig glatt poliert. Die anderen Tasten des Gamepads besitzen weiterhin ihre etwas angeraute Textur, die beim Spielen für mehr Grip sorgen soll.

Souls-Fans wissen sofort, warum die Kreistaste des Redditors so ausschaut: Auf der PlayStation dient Kreis nicht nur zum Sprinten, sondern auch zum Ausweichen – und das ist eben in Elden Ring (und generell in Souls) unerlässlich. "Brutalonym" hat das Open World-Abenteuer ein Jahr lang intensiv gezockt, kein Wunder also, dass der Kreisknopf mittlerweile so geschunden ist.

Amüsant sind übrigens auch die Kommentare unter dem dazugehörigen Reddit-Post: Plattformmitglied "Zestyclose-War6241" schreibt, dass er/sie und vier weitere Freund*innen abwechselnd so intensiv Dark Souls 3 gespielt haben, dass sich das Symbol der Estus-Flask in den TV eingebrannt hat und auch Jahre später nach dem Release noch dauerhaft sichtbar ist. Dies nennt sich übrigens Burn-In und ist bei OLED-Displays ein bekanntes Problem.

FromSoftwares Action-Rollenspiel Elden Ring erschien am 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Das Fantasy-Spiel schickt uns erstmals in der Geschichte der Souls-Reihe in eine nahtlose Open World.

Wie poliert sind eure Knöpfe?