1,99 Euro für Easy Platin: Diese 'Spiele' im Angebot sind absurd einfache Clicker ohne Inhalt

Seit einigen Jahren finden wir im PlayStation Store vermehrt Titel vor, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, Spieler und Spielerinnen besonders schnell und einfach zur begehrten Platin-Trophäe zu führen. Viel Inhalt haben die meisten dieser Titel nicht. Im Grunde bezahlt ihr hier weder fürs Gameplay noch für eine fesselnde Geschichte, sondern einzig und alleine für digitale Auszeichnungen.

Zu "Easy Platin"-Spielen dieser Art zählen unter anderem die "Streichen Sie [hier beliebiges Tier einfügen]"-Titel vom Publisher Game Achievements Ltd (der Name ist übrigens Programm). Wobei es sich hier nicht um Spiele im eigentlichen Sinne handelt. Vielmehr verbergen sich dahinter simple Clicker, also "Spiele", bei denen ihr lediglich eine Taste drücken müsst. Und die liefern euch in nur wenigen Minuten 70 Trophäen sowie die begehrte Platin.

Mehr zur Problematik hinter Easy Platin-Spielen lest ihr in diesem ausführlichen GamePro-Artikel:

57 2 Mehr zum Thema Platin auf Tastendruck: Dieses Spiel macht deutlich, wie wertlos Trophäen mittlerweile sind

Das steckt hinter den "Streicheln Sie..."-Titeln

Zur "Streicheln"-Reihe gehören unter anderem folgende Titel, die es gerade im Angebot des aktuellen PS Store-Sales gibt:

Streicheln Sie den Hund

Streicheln Sie die Schildkröte

Streicheln Sie den Igel

Streicheln Sie den Fisch

Streicheln Sie das Kaninchen

Streicheln Sie den Papagei

Streicheln Sie die Katze

Streicheln Sie den Hamster

Geld für keinerlei Inhalt: Mit aktiver PS Plus-Mitgliedschaft lassen sich diese PS5-Titel für 1,99 Euro erwerben, ohne PS Plus kosten sie 2,39 Euro und außerhalb des Sales 3,99 Euro.

Solltet ihr euch dazu entscheiden, euch einen oder mehrerer dieser Easy Platin-Games zuzulegen, dann seid euch darüber bewusst, dass ihr hier keinerlei Inhalt für euer Geld geboten bekommt, sondern eben lediglich Trophäen. Würdet ihr alle acht "Streicheln Sie..."-Ableger aus der oberen Liste für 1,99 Euro kaufen, hättet ihr fast 16 Euro für acht Platin-Trophäen ausgegeben.

Wie genau beispielsweise "Streicheln Sie den Hund" funktioniert, zeigt Youtuber IBadDriverI im unteren Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie das "Gameplay" funktioniert: Streng genommen streichelt ihr hier den Hund nicht einmal, denn es gibt keinerlei Animationen: Es wird lediglich das Bild eines Vierbeiners in der Mitte des Bildschirms abgebildet und ihr müsst die X-Taste drücken. Ein Counter in der linken oberen Ecke zählt mit. Klickt ihr 2000 Mal, dann sackt ihr Platin ein. Fertig. Insgesamt lassen sich 70 Bronze und eine Platin verdienen, und das in rund acht Minuten mit einem Standard-PS5-Controller.

Die reine Cash Grab-Absicht hinter den "Streicheln Sie..."-Titeln ist zum Kopfschütteln, aber immerhin haben uns einige Spielebeschreibungen dieser Games im PS Store zum Schmunzeln gebracht. Hier die Beschreibung zu "Streicheln Sie den Hamster":

Es ist klein, es ist süß und es ist bereit, gestreichelt zu werden. Holen Sie sich Ihren eigenen kleinen Hamster direkt in Ihrem Wohnzimmer. Sie erhalten unbegrenzte Schläge auf den kleinen Kerl, der jeden einzelnen von ihnen genießen wird, also haben Sie keine Angst, weiter zu streicheln. Entspannen Sie sich mit Ihrem eigenen Hamster.

Ein besseres Spiel mit einfach zu verdienender Platin-Trophäe ist unter anderem das witzige Donut County, bei dem ihr im Stile von Katamari ein alles verschlingendes Loch steuert. Noch mehr lohnenswerte Easy-Platin-Games findet ihr in dieser GamePro-Liste.