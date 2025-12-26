Stardew Valley-Shadowdrop: Kostenloses Switch 2-Upgrade überraschend veröffentlicht, doch in Europa gucken wir traurig auf den Acker

ConcernedApe hat ein Weihnachtsgeschenk für Stardew Valley-Fans parat: Eine Nintendo Switch 2-Edition – diese gibt es bislang allerdings nur in den USA.

Linda Sprenger
26.12.2025 | 09:02 Uhr

Stardew Valley erhält eine Nintendo Switch 2-Editionen. Stardew Valley erhält eine Nintendo Switch 2-Editionen.

Eric Barone alias ConcernedApe hat ein verspätetes Weihnachtsgeschenk in Form eines Shadowdrops parat: Die Nintendo Switch 2-Edition von Stardew Valley ist überraschend erschienen – allerdings bislang nur in den USA.

Nintendo Switch 2-Edition von Stardew Valley jetzt verfügbar

Wer die Nintendo Switch-Version der Farming-Sim bereits besitzt, kann kostenlos auf die Switch 2-Edition upgraden. Für alle anderen kostet die Switch 2-Version 14,99 Euro.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Aber wie bereits erwähnt, gibt es einen kleinen Wermutstropfen: Bislang ist das Upgrade lediglich im amerikanischen eShop verfügbar. Wann wir in Europa unsere Äcker auf der Nintendo Switch 2 beackern und von den Neuerungen des Upgrades profitieren können, ist bislang nicht bekannt.

Wir gehen aber davon aus, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Die Nintendo Switch 2-Edition von Stardew Valley kommt mit folgenden Features:

  • Maussteuerung (beispielsweise zum Platzieren von Gegenständen/Möbeln)
  • Splitscreen-Koop-Modus für bis zu 4 Spieler*innen (auf der Switch 1 können wir nur zu zweit im lokalen Koop zocken)
  • GameShare-Support
Stardew Valley-Fan schlägt sich in mühevoller Arbeit durch die "Schädelhöhle", ist am Ende völlig frustriert - und merkt dann, dass es gar nicht die richtige Höhle war
von Samara Summer
Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition offiziell angekündigt und bringt exklusive Features mit
von Maximilian Franke

Die Nintendo Switch 2-Edition von Stardew Valley wurde bereits im Zuge der Nintendo Direct im September 2025 angekündigt, wartete seitdem allerdings auf ein konkretes Release-Datum.

ConcernedApe hat vor wenigen Tagen außerdem erste Infos zum kommenden Update 1.7 angeteast und dabei verraten, dass es wieder einen neuen Farm-Typ geben wird. Wann Update 1.7 erscheint, ist noch nicht bekannt. "Kein Veröffentlichungsdatum, keine Schätzung. Aber es wird kommen.", so Eric Barone in einem Tweet zur Ankündigung des heiß erwarteten Updates Ende August dieses Jahres.

Und nun fragen wir wie immer alle fleißigen Möchtegern-Farmer unter euch: Würdet ihr euch das Nintendo Switch 2-Upgrade bzw. die Switch 2-Edition von Stardew Valley holen, sobald sie in Europa verfügbar ist? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Tagen

Stardew Valley-Fan schlägt sich in mühevoller Arbeit durch die "Schädelhöhle", ist am Ende völlig frustriert - und merkt dann, dass es gar nicht die richtige Höhle war

vor einer Woche

Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition offiziell angekündigt und bringt exklusive Features mit

vor einer Woche

Stardew Valley Update 1.7: Alle bekannten Infos zu Release und Inhalten des heiß ersehnten Patches

vor einer Woche

Stardew Valley 1.7: ConcernedApe verrät das erste Feature, mit dem sich ein Neustart auf jeden Fall lohnt

vor einer Woche

"Habe ein Jahr gebraucht, um meine Farm zu verlassen": Stardew Valley-Fans feiern eine Challenge, bei der ihr jeden Schritt auf eine neue Kachel teuer bezahlen müsst
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Ihr sollt Fallout 5 bis zu 600 Spielstunden genießen - Bethesda hat bereits ein klares Ziel und will Umfangmonster erschaffen

vor 2 Stunden

Ihr sollt Fallout 5 bis zu "600 Spielstunden" genießen - Bethesda hat bereits ein klares Ziel und will Umfangmonster erschaffen
Dragon Ball hat Fusionen aus Vegeta, Trunks und Gohan, aber sie kommen nur in einem einzigen Anime vor

vor 2 Stunden

Dragon Ball hat Fusionen aus Vegeta, Trunks und Gohan, aber sie kommen nur in einem einzigen Anime vor
König der Löwen-Sensation: Mufasa und Scar konnten wohl zaubern! Disney bestätigt alte Fan-Theorie und verrät, wo die beiden Magie gelernt haben   4     1

vor 3 Stunden

König der Löwen-Sensation: Mufasa und Scar konnten wohl zaubern! Disney bestätigt alte Fan-Theorie und verrät, wo die beiden Magie gelernt haben
One Piece auf Netflix: Dank Eiichiro Oda wissen wir jetzt, was die dritte Season alles beinhalten wird - es ist genau ein Arc

vor 3 Stunden

One Piece auf Netflix: Dank Eiichiro Oda wissen wir jetzt, was die dritte Season alles beinhalten wird - es ist genau ein Arc
mehr anzeigen