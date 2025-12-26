Stardew Valley-Shadowdrop: Kostenloses Switch 2-Upgrade überraschend veröffentlicht, doch in Europa gucken wir traurig auf den Acker

Stardew Valley erhält eine Nintendo Switch 2-Editionen.

Eric Barone alias ConcernedApe hat ein verspätetes Weihnachtsgeschenk in Form eines Shadowdrops parat: Die Nintendo Switch 2-Edition von Stardew Valley ist überraschend erschienen – allerdings bislang nur in den USA.

Nintendo Switch 2-Edition von Stardew Valley jetzt verfügbar

Wer die Nintendo Switch-Version der Farming-Sim bereits besitzt, kann kostenlos auf die Switch 2-Edition upgraden. Für alle anderen kostet die Switch 2-Version 14,99 Euro.

0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Aber wie bereits erwähnt, gibt es einen kleinen Wermutstropfen: Bislang ist das Upgrade lediglich im amerikanischen eShop verfügbar. Wann wir in Europa unsere Äcker auf der Nintendo Switch 2 beackern und von den Neuerungen des Upgrades profitieren können, ist bislang nicht bekannt.

Wir gehen aber davon aus, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Die Nintendo Switch 2-Edition von Stardew Valley kommt mit folgenden Features:

Maussteuerung (beispielsweise zum Platzieren von Gegenständen/Möbeln)

Splitscreen-Koop-Modus für bis zu 4 Spieler*innen (auf der Switch 1 können wir nur zu zweit im lokalen Koop zocken)

GameShare-Support

Die Nintendo Switch 2-Edition von Stardew Valley wurde bereits im Zuge der Nintendo Direct im September 2025 angekündigt, wartete seitdem allerdings auf ein konkretes Release-Datum.

ConcernedApe hat vor wenigen Tagen außerdem erste Infos zum kommenden Update 1.7 angeteast und dabei verraten, dass es wieder einen neuen Farm-Typ geben wird. Wann Update 1.7 erscheint, ist noch nicht bekannt. "Kein Veröffentlichungsdatum, keine Schätzung. Aber es wird kommen.", so Eric Barone in einem Tweet zur Ankündigung des heiß erwarteten Updates Ende August dieses Jahres.

Und nun fragen wir wie immer alle fleißigen Möchtegern-Farmer unter euch: Würdet ihr euch das Nintendo Switch 2-Upgrade bzw. die Switch 2-Edition von Stardew Valley holen, sobald sie in Europa verfügbar ist? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion.