Animal Crossing: New Horizons Update 3.0.1 ist jetzt live - Das bringt der erste Patch nach dem großen Update 3.0

Animal Crossing: New Horizons wurde auf Version 3.0.1 geupdatet - das steckt im Patch für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Linda Sprenger
19.02.2026 | 08:44 Uhr

Autsch, viele Bugs schlichen sich in Update 3.0 ein, aber Heilung ist auf dem Weg.

Animal Crossing: New Horizons-Spieler*innen werden heute von einem neuen Update für die Lebenssimulation begrüßt. Update 3.0.1 steht jetzt sowohl für die Nintendo Switch, als auch für die Nintendo Switch 2 zum Download bereit. Beseitigt werden in erster Linie jede Menge Bugs. Es handelt sich also um ein kleines Follow-Up. Schauen wir mal rein (via Nintendoeverything)!

ACNH Update 3.0.1 - Patch Notes

Anpassungen für die Switch 1- und Switch 2-Version:

  • Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel langsamer als gewöhnlich lief, nachdem man das Inselhotel verlassen und einen Außenbereich betreten hatte.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem weggepackte oder eingelagerte Zäune ihre Anpassung ändern oder dupliziert werden konnten und einige aufgeräumte Gegenstände verschwanden, nachdem Resetti darum gebeten wurde, die Insel aufzuräumen
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem Nepp und Schlepp dem Spieler/der Spielerin im Inneren von Nooks Laden manchmal nicht mehr folgten.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem Gegenstände aus einem Felsen heraussprangen, bevor die Schaufel beim Schlagen Kontakt machte.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem nach dem Spielen mit einem anderen Spieler/einer anderen Spielerin auf einer Trauminsel Umbauten oder das Versetzen des Hauses auf der Trauminsel nicht mehr verfügbar sein konnten.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem die Installationssequenz der Kamera-App abgespielt wurde, wenn man die Insel-Designer-Lizenz am Nook Stop einlöste.
  • Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Gegenstände im Katalog für Fotostudios und Hoteldekoration an falschen Positionen angezeigt wurden.
  • Weitere Anpassungen und Fehlerbehebungen wurden vorgenommen, um das Spielerlebnis zu verbessern
Animal Crossing: Nur heute ist Karneval 2026 - Alles zu Federn & Belohnungen
von Annika Bavendiek
Animal Crossing: Mit diesem Trick betrügt ihr Tom Nook um Millionen an Sternis
von Sebastian Zeitz

Anpassungen ausschließlich für die Nintendo Switch 2-Edition:

  • Ein Problem wurde behoben, bei dem Wolken in Horizontnähe im Außenbereich der Insel versetzt dargestellt werden konnten, wodurch Teile des Himmels unnatürlich wirkten.
  • Die Intensität der Controller-Vibration wurde an das Niveau beim Spielen auf der Nintendo Switch 2 angepasst.

Animal Crossing: New Horizons wurde am 15. Januar 2026 mit dem heiß erwarteten neuen Content-Update 3.0 ausgestattet. Neben der Einführung eines Hotels, können sich Fans mit der Inhaltserweiterung auf zahlreiche weitere Neuerungen und Anpassungen wie die Lager-Erweiterung auf maximal 9.000 Items freuen.

Die Nintendo Switch 2-Edition des kunterbunten Inseltrips ist ebenfalls seit dem 15. Januar erhältlich. Das Upgrade bringt unter anderem 4K-Auflösung und verbesserte Texturen ins Spiel. Zusätzlich dazu unterstützt der Koop-Modus auf der Switch 2 jetzt ganze 12 Spieler*innen gleichzeitig.

Spielt ihr noch ACNH nach dem Release von Update 3.0 im Januar? Und mal ganz am Rande gefragt: Was sind eure Wunsche und Erwartungen an die Zukunft der Reihe?

