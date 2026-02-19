Animal Crossing: New Horizons Update 3.0.1 ist jetzt live - Das bringt der erste Patch nach dem großen Update 3.0

Autsch, viele Bugs schlichen sich in Update 3.0 ein, aber Heilung ist auf dem Weg.

Animal Crossing: New Horizons-Spieler*innen werden heute von einem neuen Update für die Lebenssimulation begrüßt. Update 3.0.1 steht jetzt sowohl für die Nintendo Switch, als auch für die Nintendo Switch 2 zum Download bereit. Beseitigt werden in erster Linie jede Menge Bugs. Es handelt sich also um ein kleines Follow-Up. Schauen wir mal rein (via Nintendoeverything)!

Anpassungen für die Switch 1- und Switch 2-Version:

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel langsamer als gewöhnlich lief, nachdem man das Inselhotel verlassen und einen Außenbereich betreten hatte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem weggepackte oder eingelagerte Zäune ihre Anpassung ändern oder dupliziert werden konnten und einige aufgeräumte Gegenstände verschwanden, nachdem Resetti darum gebeten wurde, die Insel aufzuräumen

Ein Problem wurde behoben, bei dem Nepp und Schlepp dem Spieler/der Spielerin im Inneren von Nooks Laden manchmal nicht mehr folgten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Gegenstände aus einem Felsen heraussprangen, bevor die Schaufel beim Schlagen Kontakt machte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem nach dem Spielen mit einem anderen Spieler/einer anderen Spielerin auf einer Trauminsel Umbauten oder das Versetzen des Hauses auf der Trauminsel nicht mehr verfügbar sein konnten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Installationssequenz der Kamera-App abgespielt wurde, wenn man die Insel-Designer-Lizenz am Nook Stop einlöste.

Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Gegenstände im Katalog für Fotostudios und Hoteldekoration an falschen Positionen angezeigt wurden.

Weitere Anpassungen und Fehlerbehebungen wurden vorgenommen, um das Spielerlebnis zu verbessern

Anpassungen ausschließlich für die Nintendo Switch 2-Edition:

Ein Problem wurde behoben, bei dem Wolken in Horizontnähe im Außenbereich der Insel versetzt dargestellt werden konnten, wodurch Teile des Himmels unnatürlich wirkten.

Die Intensität der Controller-Vibration wurde an das Niveau beim Spielen auf der Nintendo Switch 2 angepasst.

Animal Crossing: New Horizons wurde am 15. Januar 2026 mit dem heiß erwarteten neuen Content-Update 3.0 ausgestattet. Neben der Einführung eines Hotels, können sich Fans mit der Inhaltserweiterung auf zahlreiche weitere Neuerungen und Anpassungen wie die Lager-Erweiterung auf maximal 9.000 Items freuen.

Die Nintendo Switch 2-Edition des kunterbunten Inseltrips ist ebenfalls seit dem 15. Januar erhältlich. Das Upgrade bringt unter anderem 4K-Auflösung und verbesserte Texturen ins Spiel. Zusätzlich dazu unterstützt der Koop-Modus auf der Switch 2 jetzt ganze 12 Spieler*innen gleichzeitig.

Spielt ihr noch ACNH nach dem Release von Update 3.0 im Januar? Und mal ganz am Rande gefragt: Was sind eure Wunsche und Erwartungen an die Zukunft der Reihe?