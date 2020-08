Ghost of Tsushima hat viele versteckte Trophäen. Eine davon heißt "Klagelied der gefallenen Schmiede", die ihr nach einem tragischen Ereignis in Akt 2 bekommen könnt. So findet ihr den Ort, den ihr aufsuchen müsst.

Für den folgenden Text gilt eine Spoiler-Warnung. Habt ihr nicht Akt 2 beendet, dann solltet ihr auf keinen Fall weiterlesen. Wir haben euch gewarnt, los gehen die Spoiler!

Ab diesem Kapitel könnt ihr die Trophy bekommen

Die geheime Trophäe "Klagelied der gefallenen Schmiede" ist an den Fortschritt in der Geschichte gebunden. Erst nach der Mission "Eine Abrechnung in Blut" aus Akt 2 könnt ihr den besagten Ort finden. Nachdem ihr Yarikawa befreit habt und die Familien-Maske in Omi erhalten habt, will Jin alleine den Khan stellen. Aber der Schmied Taka verfolgt ihn und will euch helfen. Jedoch, wie soll es auch anders sein, stirbt Yunas Bruder bei dem Angriff. Die Mission endet direkt vor dem Grab von Taka.

So findet ihr Takas Grab

Habt ihr euch jedoch nach der Mission wegbewegt, könnt ihr Takas Grab auch wieder als Schnellreiseziel finden. Die Ruhestätte befindet sich in Yarikawa an der östlichen Küste.

Das müsst ihr an dem Grab machen: Es reicht aber nicht, sich einfach nur vor Taka zu verbeugen oder am Grab zu stehen. Ihr müsst das "Klagelied des Sturmes" mit eurer Flöte spielen. Swiped dafür auf dem Touchpad nach links und schon fängt Jin an, das Instrument zu spielen. Geht sicher, dass ihr im Menü zuvor bei Ausrüstung den richtigen Song ausgewählt habt. Während die Trophäe aufploppt, startet um euch herum ein Gewitter.

So bekommt ihr das Klagelied des Sturmes: Nicht jeden Song könnt ihr von Anfang an auswählen. Um das "Klagelied des Sturmes" zu bekommen, müsst ihr fünf Grillen gefunden haben. Wo es diese gibt und was ihr noch alles dazu wissen müsst, findet ihr hier:

Das ist schon alles, was ihr machen müsst, um die besondere Trophäe zu bekommen. Sobald ihr die Szene in Akt 2 gesehen habt, könnt ihr jederzeit das Achievement holen.

Hat euch die Szene mit Takas Tod auf dem falschen Fuß erwischt oder war es euch zu offensichtlich?