Ghost of Tsushima gilt als große Hoffnung für Samurai-Fans: Das PS4-Exclusive könnte die perfekte Sekiro-Alternative – und vor allem richtige Samurai bieten. Allerdings sieht es aktuell danach aus, als müsstet ihr euch vielleicht noch eine ganze Weile gedulden, bis ihr euch durch das feudale Japan beziehungsweise die Gegnerhorden auf der Insel Tsushima schnetzeln dürft: Eine Stellenausschreibung könnte darauf hindeuten, dass sich das Spiel noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium befindet.

Job-Anzeige zu Ghost of Tsushima: Narrative Writer gesucht

Sucker Punch sucht Autoren: In einer frischen Stellenausschreibung sucht der Entwickler von Ghost of Tsushima einen "Narrative Writer". Also einen Autoren für die Story des Spiels, der im Detail Folgendes mitbringen und an diesen Aspekten arbeiten soll:

"Story-Entwicklung, Spiel-Dialog und generelle narrative Beiträge. Der ideale Kandidat hat bereits Erfolg als Spiel-Autor, herausragende Dialog-Fähigkeiten, ein exzellentes Verständnis von Story und Spielstruktur, Erfahrung in einem Writer's Room-Setting und Leidenschaft für das erzählen großartiger Geschichten in einem Open World-Spiel."

"Schreib hoch-qualitative Dialoge unter engen Deadlines für einen diversen Cast an Charakteren, die im Japan des 13. Jahrhunderts leben. Arbeite eng mit Content-Designern zusammen, um Missionen für ein Open World-Spiel zu schreiben."

"Trage zu anderen kreativen Bereichen des Narrativs bei, inklusive sekundären Spiel-Inhalten, Dialog-Ausrufen und dem Schreiben von Inhalten für Marketing-Materialien."

Ghost of Tsushima

Macher fühlen sich durch God of War & Co. unter Druck gesetzt

Wie weit ist die Entwicklung von Ghost of Tsushima?

Wann kommt das Spiel? Ein offizielles Release-Datum für Ghost of Tsushima steht noch nicht fest. Bei einigen Online-Händern ist (offenbar als Platzhalter) der 31. Dezember 2019 angegeben, anderswo stand auch schon der 30. August.

Auf der E3 2018 gab es bereits ausführliches Gameplay zu sehen. Darum wird aktuell allgemein davon ausgegangen, dass sich das Spiel schon länger in einem spielbaren Zustand befindet und spätestens Ende des Jahres 2019 erscheint. Dabei handelt es sich allerdings um Spekulation.

Job-Anzeige macht Fans nervös: Wenn Sucker Punch allerdings jetzt noch nach einem Autoren für die Hauptstory des Spiels sucht, scheint es damit nicht allzu weit her zu sein. Normalerweise steht die Story tendenziell immer eher am Anfang der Entwicklung. Sie müsste mittlerweile in trockenen Tüchern sein, wenn das Spiel noch 2019 erscheinen soll.

Ghost of Tsushima

Entwickler arbeiten mit echten Samurai zusammen

Kommt Ghost of Tsushima viel später? Sollte die Stellenausschreibung wirklich einen Haupt-Autoren für die Story von Ghost of Tsushima suchen, könnte das bedeuten, dass sich die Entwicklung in einem viel früheren Stadium befindet als allgemein angenommen. Demnach könnte der Release des Spiels auch deutlich später erfolgen. Woomöglich kommt der PS4-Titel also erst 2020 auf den Markt.

Oder ist die Ausschreibung für DLCs? Ebenfalls denkbar wäre natürlich auch, dass ihr euch überhaupt keine Sorgen machen müsst. Eventuell ist das Hauptspiel schon fast fertig. Der Autor oder die Autorin könnten auch für eine Fortsetzung der Geschichte gesucht werden, zum Beispiel in Form von DLCs.

Was glaubt beziehungsweise hofft ihr? Rechnet ihr mit einem Release von Ghost of Tsushima 2019 oder 2020?

Ghost of Tsushima - Concept Art ansehen