Sony veröffentlicht Ghost of Yotei im Release-Zeitraum von GTA 6 - und das könnte die perfekte Entscheidung sein

Hoffen wir mal, dass wir uns am Ende nicht zwischen Ghost of Yotei und GTA 6 entscheiden müssen, sondern beide genießen können.

Seit der Release-Zeitraum für GTA 6 mit Herbst 2025 angekündigt wurde, habe ich mir ein wenig Sorgen um die Spiele im dritten Quartal des Jahres gemacht. Immerhin sind laut Gerüchten mehrere Publisher bereit, ihre Spiele extra zu schieben oder einen großen Bogen um die Veröffentlichung von Rockstars Open-World-Giganten zu machen, um ja nicht damit zu konkurrieren.

Wenn GTA 6 dann doch noch verschoben werden sollte, würde der Release-Kalender im Herbst ziemlich traurig aussehen – zumindest bisher. Mit Ghost of Yotei haben wir jetzt nämlich endlich einen großen Titel, der sich zumindest in die Nähe des GTA 6-Releases wagt.

Bisher sah es mit Releases rund um GTA 6 mau aus

Dass kaum ein Publisher in den direkten Konkurrenzkampf mit GTA 6 gehen will, ist alles andere als überraschend. Immerhin ist der Vorgänger mit 210 Millionen verkauften Einheiten (Stand: Februar 2025) auf Platz 2 der meistverkauften Spiele aller Zeiten.

Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass ihr dieses Jahr potenziell ganz schön in die Röhre guckt, wenn ihr kein Interesse an GTA 6 habt – was auch Kollege Dennis schon aufgeschlüsselt hat:

Bislang sah es mit Releases im Herbst nämlich eher mau aus. In den nächsten Monaten dürften wir sicherlich noch ein paar Termine bekommen, aber es liegt nahe, dass viele Publisher erstmal abwarten, wann genau GTA 6 erscheint, ehe sie etwas genaues zu ihren Spielen enthüllen.

Die einzigen größeren Ankündigungen waren bisher das Take-Two-hauseigene Borderlands 4 mit Release am 23. September und der Shooter Marathon, der am gleichen Tag erscheint.

Das Action-Adventure Ghost of Yotei wagt sich jetzt aber als allererstes noch ein Stückchen weiter vor. Vor ein paar Tagen hat Sucker Punch nämlich angekündigt, dass der Ghost of Tsushima-Nachfolger am 2. Oktober 2025 erscheint.

Das ist durchaus mutig: Nicht nur ist es Sonys größtes Singleplayer-First-Party-Spiel des Jahres, dessen Erfolg für das Unternehmen entsprechend wichtig sein dürfte. Es ist wie GTA 6 auch ein riesiges Open-World-Spiel.

Der Release von Ghost of Yotei birgt Risiken, ist aber auch eine große Chance

Dass Sony den Release dennoch jetzt schon enthüllt, signalisiert Vertrauen in das Spiel nach außen. Gleichzeitig soll Ghost of Yotei mit ziemlicher Sicherheit kein direkter Konkurrent für GTA 6 werden.

Vielmehr hofft der Publisher vermutlich darauf, sein Spiel noch rechtzeitig vor dem Rockstar-Titel rauszubringen. Diese Taktik könnte auch aufgehen. Immerhin dürfte GTA 6 Fans noch mehrere Monate nach Release beschäftigen – würde Ghost of Yotei dagegen noch 2025, aber erst nach GTA erscheinen, wäre die Gefahr viel größer, dass es komplett untergeht.

Aktuell deutet alles darauf hin, dass GTA 6 frühestens Ende Oktober herauskommt. Damit hätte Ghost of Yotei mit seinem aktuellen Release-Termin mindestens gut drei Wochen Zeit für sich.

Zusätzlich stehen die Chancen aktuell nicht schlecht, dass sich kein weiteres Open-World-Spiel mehr zwischen Ghost of Yotei und GTA 6 trauen wird. So gesehen könnte der Release-Termin Anfang Oktober also tatsächlich perfekt gewählt sein und dem PS5-Exklusive den nötigen Raum verschaffen.

Und sollte GTA 6 doch noch einmal verschoben werden – was für Rockstar-Releases schließlich nicht ungewöhnlich wäre – hätten wir im Herbst mindestens noch ein großes Open-World-Spiel, auf das wir uns freuen können.

Bleibt nur zu hoffen, dass das Entwicklerteam den geplanten Release auch ohne Probleme und zu viel Crunch einhalten kann. Eine Verschiebung wäre im Schatten von GTA 6 schließlich nicht sonderlich erfolgversprechend.

Wenn ihr euch zwischen Ghost of Yotei und GTA 6 entscheiden müsstet, wie würde eure Wahl dann ausfallen?